Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές αναπτύξεις κοντά στο Ιράν των τελευταίων είκοσι ετών, μεταφέροντας πάνω από 150 αεροσκάφη σε βάσεις της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Η κινητοποίηση αυτή ακολούθησε το αδιέξοδο στον δεύτερο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στις 17 Φεβρουαρίου.

Η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας συμπίπτει με τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι θα πλήξει το Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία περιορισμού του πυρηνικού του προγράμματος. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί η μορφή ή η κλίμακα μιας τέτοιας επίθεσης, Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι μια συμφωνία παραμένει εφικτή, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως απαιτεί χρόνο. Αναλυτές εκτιμούν ότι η τρέχουσα διάταξη δυνάμεων παραπέμπει περισσότερο σε πολυήμερη αεροπορική εκστρατεία παρά σε χερσαία εισβολή.

Κλιμάκωση ισχύος από Ευρώπη έως τον Περσικό Κόλπο

Η συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην περιοχή χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη μετά την περίοδο πριν από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Ξεπερνά ακόμη και την περσινή ανάπτυξη που προηγήθηκε των αμερικανικών πληγμάτων κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο.

Στη Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο επιχειρούν δύο αεροπλανοφόρα, το USS Gerald R. Ford που εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης και το USS Abraham Lincoln στα ανοικτά του Ομάν. Τα πλοία συνοδεύονται από αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με δεκάδες πυραύλους Tomahawk, τα ίδια όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις του περασμένου Ιουνίου.

Περισσότερα από τα μισά νεοαφιχθέντα αεροσκάφη των ΗΠΑ έχουν μετασταθμεύσει σε ευρωπαϊκές βάσεις, αρκετές εκτός βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων. Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη συγκέντρωση δυνάμεων χωρίς να προσφέρεται στο Ιράν ένας «ελκυστικός στόχος», όπως επισημαίνει ο αναλυτής Γκρέγκορι Μπρου.

Την ίδια στιγμή, η βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία έχει εξελιχθεί σε βασικό κόμβο αεροπορικής ισχύος. Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν περισσότερα από 60 μαχητικά, ανάμεσά τους πάνω από δώδεκα F-35, τα οποία θεωρούνται αιχμή του δόρατος για αποστολές καταστολής εχθρικής αεράμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Το μήνυμα αποτροπής και η στρατηγική επιλογών

Τα τελευταία 24ωρα έχουν εντοπιστεί σημαντικές μετακινήσεις αμερικανικών αεροσκαφών. Φωτογραφίες δείχνουν δώδεκα F-22A Raptor στη βάση Lakenheath στη Βρετανία, ενώ τουλάχιστον ένα F-16 προσγειώθηκε στις Αζόρες. Βίντεο από το αεροδρόμιο Χανίων στην Κρήτη εμφανίζει τουλάχιστον δέκα F-35 και άλλα μαχητικά, μαζί με ιπτάμενα τάνκερ και αεροσκάφη αναγνώρισης.

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού στόλου E-3G Sentry, των ιπτάμενων «ραντάρ» που προσφέρουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εναέριας δραστηριότητας και κρίσιμη έγκαιρη προειδοποίηση.

Για πρώην αξιωματούχους του Πενταγώνου, το εύρος της ανάπτυξης δείχνει ότι η Ουάσιγκτον θέλει να διατηρεί πλήρες φάσμα επιλογών, από στοχευμένα πλήγματα έως παρατεταμένη αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν. Παράλληλα, επιδιώκει να περιορίσει τον κίνδυνο για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα πιθανά αντίποινα.

Όπως σημειώνει ο Γκρέγκορι Μπρου, οι ΗΠΑ φαίνονται αποφασισμένες «να πράξουν ό,τι αποφασίσουν για το Ιράν σε μεγάλη κλίμακα, αλλά με ταχύτητα και ελάχιστο ρίσκο αρνητικών συνεπειών». Την ίδια στιγμή, η διπλωματική οδός παραμένει τυπικά ανοικτή, αν και ολοένα πιο εύθραυστη.