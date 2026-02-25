Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, την ώρα που το Ιράν απευθύνει μηνύματα προς την Ουάσινγκτον, μέσω αφισών στους δρόμους, ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών στη Γενεύη την Τετάρτη (26/02).

Όπως αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στο Ισραήλ μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker. Η αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή, δύο ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Two KC-135R/T Stratotankers with the U.S. Air Force were spotted on the ground earlier today at Ben Gurion International Airport in Tel Aviv, in a possible rare positioning of American military aircraft in Israel for strikes against Iran. pic.twitter.com/kKHv5peMTq — OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2026

Δεδομένα ιχνηλάτησης πτήσεων και βίντεο καταγράφουν για πρώτη φορά την ανάπτυξη των συγκεκριμένων F-22, ενώ φωτογραφίες δείχνουν περίπου δώδεκα από τα πλέον προηγμένα μαχητικά των ΗΠΑ να απογειώνονται από προσωρινή βάση στη Βρετανία.

Παράλληλα, εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker να βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Μπεν Γκουριόν.

First 3 of 12 F-22 Raptors departing RAF Lakenheath pic.twitter.com/qo7E0Ffu8O — Glenn (@TallGlenn85) February 24, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών, επιβεβαίωσαν ότι τα μαχητικά F-22 κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, με ορισμένα να έχουν ήδη φτάσει στον προορισμό τους.

Αν και τα αεροσκάφη δεν εμφανίστηκαν σε δημόσιες πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων — όπως συμβαίνει συνήθως με στρατιωτικά μέσα — τα δεδομένα που εξέτασαν οι New York Times δείχνουν ότι αεροσκάφη ανεφοδιασμού, τα οποία απογειώθηκαν από τη Βρετανία μαζί με τα F-22, πέταξαν πάνω από τη Μεσόγειο το απόγευμα της Τρίτης (24/02).

❗️🇺🇸🤝🇮🇱 – Two U.S. Air Force KC-135R/T Stratotanker aircraft were observed today at Ben Gurion International Airport in Tel Aviv. This unusual presence of American military refueling planes in Israel occurs amid heightened tensions and potential preparations for strikes against… pic.twitter.com/SVFdDNJ9a2 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 23, 2026

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, το F-22 «δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα γνωστό ή μελλοντικό μαχητικό αεροσκάφος», καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά προηγμένο stealth μαχητικό, ικανό να πλήττει στόχους τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι F-22 συνόδευσαν βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια αμερικανικών πληγμάτων σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο.

Μερικά από τα αεροσκάφη είχαν μετακινηθεί πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Λέικενχιθ της Βρετανίας, σύμφωνα με επιβεβαιωμένα βίντεο, φωτογραφίες και δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πτήσεων. Απογειώθηκαν από τη βάση το απόγευμα της Τρίτης, συνοδευόμενα από αεροσκάφη ανεφοδιασμού από γειτονική βάση, ενώ ένα F-22 επέστρεψε αργότερα την ίδια ημέρα.

Η αμερικανική στρατιωτική αρμάδα στην περιοχή περιλαμβάνει ήδη δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων, καθώς και περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη που σταθμεύουν σε βάση στην Ιορδανία.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί την Ουάσινγκτον με αφίσες στους δρόμους

Την ίδια στιγμή, το καθεστώς του Ιράν στέλνει μηνύματα αντίστασης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω αφισών στους δρόμους, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των αυριανών συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη.

Στις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τους δρόμους της Τεχεράνης την Τετάρτη (25/02), εμφανίζονται αφίσες με προειδοποιήσεις κατά των ΗΠΑ, όπως «αν σπείρεις τον άνεμο, θα θερίσεις θύελλες», καθώς και τοιχογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του πρώην ηγέτη Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.