Το Ιράν εκτιμά ότι διαμορφώνεται μια θετική προοπτική από τον τρίτο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν. Η δήλωση έγινε ενώ ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε για τη Γενεύη, όπου θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα έχουν συνάντηση με την ιρανική αποστολή υπό τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη, αύριο Πέμπτη.

Οι δύο χώρες επανεκκίνησαν τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, την ώρα που οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή ενόψει πιθανών επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

Στις 19 Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως δίνει στην Τεχεράνη προθεσμία 10 έως 15 ημερών για να καταλήξει σε συμφωνία.

«Σε σχέση με τις συνομιλίες, βλέπουμε μια καλή προοπτική, αύριο στη συνάντηση που ο δρ. Αραγτσί θα έχει στη Γενεύη… Έχουμε προσπαθήσει, υπό την καθοδήγηση του ανώτατου ηγέτη, να διαχειριστούμε αυτήν τη διαδικασία προκειμένου να εξέλθουμε από την κατάσταση “όχι πόλεμος, όχι ειρήνη”», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών επισήμανε επίσης ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ «είναι πολύ κοντά, όμως μονάχα εφόσον δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία».