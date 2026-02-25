Από τις 2 έως και τις 23 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, μέσω της Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:

«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr)

«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr)

Η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους. Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.