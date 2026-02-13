Ο Gio Kay ή αλλιώς Γιώργος Καραντώνης, δεν μετράει και δεν φοβάται τα λόγια του. Αυτό το ξέρουμε. Έτσι αυθόρμητος ηταν και στη συνέντευξη που μας παραχώρησε.

Ο ίδιος ανέφερε πως δεν πέριμενε το hype του “don’t do this, don’t do that” γιατί όπως τόνισε έτσι μιλάει , αυθόρμητα. Τόνισε επίσης πως δεν πίστευε σε όλη αυτή την απήχηση μέτα το reality επιβίωσης που συμμετείχε παρόλο που και πριν σε Ελλάδα και Αμερική έκανε tour και ηταν αναγνωρίσιμος.

Ο ίδιος ετοιμάζεται να λανσάρει την κολώνια του και ο λόγος που το κάνει όπως ανέφερε είναι γιατί “τα παιδιά δεν έχουν καθόλου motivation” ενώ ετοιμάζει και το βιβλίο του εμπνευσμένο από την viral ατάκα “νοοτροπία, read a book“.

Αύριο ακόμη θα ανέβει στη σκηνή του J2OfUs, το οποίο κάνει πρεμιέρα, και μας αποκάλυψε οτι θα τραγουδήσει Γιώργο Μαζωνάκη. Επίκαιρο.

Ακόμη, αναφέρθηκε στο trap reality show που εχει μαγνητοσκοπήσει και αναμένουμε να δούμε. Στην πρώτη σεζόν δεν θα δούμε γυναίκες όμως εχει κάνει ήδη sign μερικές στην δισκογραφική που εχει δημιουργήσει.

Ο ίδιος μάλιστα αναφέρθηκε στην παραβατικότητα που θεωρεί ο κόσμος ότι έχει η rap/trap μουσική.

