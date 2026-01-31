Η Σίλια Δούμου, σύντροφος του παίκτη του Survivor Gio Kay, μίλησε στο Mad TV για τη σχέση τους και την προσωπική της πορεία.

Αναφέρθηκε στις σπουδές της, επισημαίνοντας ότι έχει ολοκληρώσει τρία μεταπτυχιακά και ακολουθεί μια ακαδημαϊκά απαιτητική πορεία.

Εξήγησε την αλλαγή κατεύθυνσης στην καριέρα της, που πλέον συνδυάζει με τη δραστηριοποίησή της στα social media.

«Γενικά είναι ένας καλός συνδυασμός μεταξύ μας γιατί… εγώ είμαι πολύ academically smart. Δηλαδή, έχω ακολουθήσει μια πολύ διαφορετική πορεία στη ζωή μου, που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήτανε σπουδές, μεταπτυχιακά, έχω τρία μεταπτυχιακά», είπε η Σίλια Δούμου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μετά μπήκα λίγο στο χώρο του social media και του business και όλα αυτά, που δεν είχα τόσες γνώσεις πάνω σ’ αυτό. Εκείνος είναι πολύ street smart και business smart. Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ σε όλα αυτά που κάνω τώρα σε αυτή τη φάση και μου ‘χει ξεκλειδώσει πολλές σκέψεις που εγώ δεν θα τις έκανα από μόνη μου».

Η ίδια παραδέχθηκε ακόμη πως εκτιμά ιδιαίτερα τη γνώμη του συντρόφου της, λέγοντας: «Ιδέες… να με πουσάρει να κάνω κάτι. Οπότε πάντα εκτιμώ την άποψή του και σιχαίνομαι να το λέω, αλλά πάντα του το λέω: “Συνήθως έχεις πάντα δίκιο σ’ αυτά που μου λες για τις δουλειές”».

Ποιος είναι ο Gio Kay

Ο Γιώργος Καραντώνης, γνωστός ως Gio Kay, είναι 28 ετών και Ελληνοαμερικανός music executive, παραγωγός και επιχειρηματίας της σύγχρονης urban σκηνής. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.

Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλωσε μέσα στην αμερικανική hip-hop κουλτούρα. Σήμερα δραστηριοποιείται στη μουσική βιομηχανία ως manager και ιδρυτής δισκογραφικών projects, ενώ παράλληλα είναι content creator και media personality.

Όπως έχει δηλώσει, ετοιμάζει για την Ελλάδα το «Hustle House», ένα project που συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την επιχειρηματικότητα. Διακρίνεται για την αυτοπεποίθησή του και την πίστη ότι χωρίς πάθος δεν μπορεί κανείς να πετύχει ουσιαστικά. Αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και τους φιλοσόφους της, ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη.

