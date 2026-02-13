«Κλειστά» σχολεία και διήμερες κινητοποιήσεις προγραμματίζουν μαθητές στην Αττική την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών αλλά και τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του infokids.gr.

Παρά τις ανακοινώσεις για καταλήψεις και συμμετοχή σε συλλαλητήρια, από το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζεται ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά και θα τηρηθεί παρουσιολόγιο, όπως προβλέπεται σε κάθε σχολική ημέρα.

Οι μαθητές τονίζουν ότι δεν ξεχνούν τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη και διαμηνύουν πως «το έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί» ενώ κατά το σχετικό δημοσίευμα στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται και το σχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας έχει καλέσει τη μαθητική κοινότητα της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας να συμμετάσχει στις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: