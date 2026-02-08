Το Πάσχα 2026 θα έρθει φέτος νωρίτερα, γεγονός που επηρεάζει τη διάρκεια των μαθημάτων την άνοιξη και τον προγραμματισμό των σχολικών διακοπών.

Πριν από το Πάσχα, πρώτο στη σειρά είναι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στις 23 Φεβρουαρίου, το οποίο θα λειτουργήσει ως προάγγελος των πασχαλινών διακοπών. Οι συγκεκριμένες αργίες αποτελούν ανάσα για τη μαθητική κοινότητα, καθώς προσφέρουν μια μικρή ανάπαυλα πριν από την τελική ευθεία προς τις εξετάσεις.

Πότε θα κλείσουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026

Η Κυριακή του Πάσχα το 2026 πέφτει στις 12 Απριλίου, περιορίζοντας τον αριθμό των διδακτικών ημερών μέσα στον μήνα. Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου.

Από εκείνη την ημέρα και μετά, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα απολαύσουν συνολικά 16 ημέρες ξεκούρασης. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 17 Απριλίου. Η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Μετά το Πάσχα, θα απομένουν περίπου δύο μήνες μαθημάτων, μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς στις 15 Ιουνίου.

Οι υπόλοιπες σχολικές αργίες της χρονιάς

25η Μαρτίου: Η εθνική επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης θα γιορταστεί την Τρίτη 25 Μαρτίου, με τις σχολικές εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται την προηγούμενη ημέρα, Δευτέρα 24 Μαρτίου.

Πρωτομαγιά – 1 Μαΐου: Η Εργατική Πρωτομαγιά συμπίπτει με Παρασκευή, δημιουργώντας ένα τριήμερο που προσφέρεται για ξεκούραση και ανοιξιάτικες αποδράσεις.

Αγίου Πνεύματος – 1 Ιουνίου: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία για μικρές διακοπές πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς.