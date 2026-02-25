Η τράπεζα Edmond de Rothschild στη Γενεύη βρίσκεται στο επίκεντρο αποκαλύψεων που συνδέουν τη γενική της διευθύντρια με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι “έλαβε μέτρα” για την προστασία των πελατών και των υπαλλήλων της, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση αυτών των ενεργειών.

Σύμφωνα με δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο, το διοικητικό συμβούλιο “έχει οργανωθεί για να παρακολουθεί ανεξάρτητα την κατάσταση, εκτός από εργασίες και αναλύσεις που διενεργεί η διοίκηση”. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε αν έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για την υπόθεση.

Η πίεση προς την τράπεζα αυξήθηκε μετά τη δημοσίευση, στις 30 Ιανουαρίου, εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπστιν, στα οποία περιλαμβάνεται το όνομα της Αριάν ντε Ρότσιλντ, γενικής διευθύντριας του ιδρύματος.

Οι σχέσεις της Αριάν ντε Ροτσίλντ με τον Έπστιν ξεκίνησαν το 2013 σε επαγγελματικό επίπεδο, σύμφωνα με ανταλλαγές email που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα έγγραφα αυτά υποδηλώνουν ότι ο επιχειρηματίας απέκτησε σταδιακά σημαντικό ρόλο στη ζωή της, λειτουργώντας ως έμπιστος και στρατηγικός σύμβουλος.

Η στάση της τράπεζας και οι αντιδράσεις

Μετά τις αποκαλύψεις, η Edmond de Rothschild είχε διευκρινίσει ότι η Αριάν ντε Ροτσίλντ είχε συναντήσει τον Έπστιν επανειλημμένα μεταξύ 2013 και 2019 στο “σύνηθες πλαίσιο των καθηκόντων της εντός του ομίλου” και ότι “δεν είχε καμιά γνώση για τη διαγωγή και την προσωπική συμπεριφορά του”.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Mediapart σε εκτενές δημοσίευμά του, “βαριά σιωπή έπεσε στην τράπεζα”, καθώς το διοικητικό συμβούλιο δεν είχε προβεί σε ανακοίνωση για την καθησύχαση των πελατών.

Απαντώντας εκ νέου στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Edmond de Rothschild επανέλαβε ότι “έλαβε μέτρα που επιβάλλονται για να εγγυηθεί τα συμφέροντα των πελατών της, των υπαλλήλων της και των μετόχων της”, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω στοιχεία.

Οικονομικά αποτελέσματα και κεφαλαιακές ροές

Η τράπεζα προγραμματίζει να δημοσιεύσει στα μέσα Μαρτίου τα αποτελέσματά της για το 2025. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η συγκέντρωση κεφαλαίων ανήλθε σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (10,9 δισ. ευρώ) κατά το προηγούμενο έτος.

Από τις αρχές του 2026, οι εισροές νέων κεφαλαίων συνεχίζονται, ξεπερνώντας τα 5 δισεκατομμύρια φράγκα και οδηγώντας τις εκκρεμούσες πιστώσεις σε ιστορικό υψηλό άνω των 200 δισ. φράγκων. “Και από την 30η Ιανουαρίου, αυτή η συγκέντρωση παραμένει ιδιαίτερα δυναμική”, σημείωσε εκπρόσωπος της Edmond de Rothschild.

Η διάσταση των αποκαλύψεων

Η αναφορά ενός ονόματος στον φάκελο Έπστιν δεν συνεπάγεται κατακριτέα πράξη, ωστόσο τα δημοσιοποιημένα έγγραφα δείχνουν ότι υπήρχαν σχέσεις μεταξύ του χρηματιστή ή του περιβάλλοντός του με προσωπικότητες που στο παρελθόν είχαν αρνηθεί ή υποβαθμίσει τέτοιες συνδέσεις.