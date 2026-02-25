Ο Λάρι Σάμερς, πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times. Η απόφασή του έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, γεγονός που τον έφερε στο επίκεντρο έντονης δημόσιας κριτικής.

Ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, Τζέισον Νιούτον, επιβεβαίωσε ότι «στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εξέτασης των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση» για την υπόθεση Έπστιν, ο πρύτανης του Χάρβαρντ έκανε δεκτή την παραίτηση του καθηγητή. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς ακαδημαϊκής πορείας του Σάμερς στο πανεπιστήμιο.

Ο Σάμερς, που είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον και στη συνέχεια πρόεδρος του Χάρβαρντ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είχε ήδη ανακοινώσει από τον Νοέμβριο την πρόθεσή του να αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο. Παράλληλα, είχε παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, εταιρείας πίσω από το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, ενώ είχε λάβει άδεια από τη θέση του διευθυντή σχολής επιχειρήσεων και κυβερνητικών υπηρεσιών στο πανεπιστήμιο.

Στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική κυβέρνηση περιλαμβάνονταν και προσωπικές επιστολές μεταξύ του Σάμερς και του Έπστιν. Ωστόσο, δεν προέκυψε ότι ο Σάμερς είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα. Ο ίδιος είχε δηλώσει τον Νοέμβριο ότι «ντρέπεται βαθιά» για τις πράξεις του και ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από τις υποχρεώσεις του προκειμένου «να αποκαταστήσει τις σχέσεις με οικείους του».