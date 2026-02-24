Στη δημοσιότητα έδωσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΚΚΕ την πορισματική τους γνώμη για την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας βαρύτατες ευθύνες για το σκάνδαλο του οργανισμού στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Σύμφωνα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενισχύθηκαν οι ενδείξεις που καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Η πορισματική γνώμη τους καταγράφει σειρά στοιχείων που, όπως αναφέρουν, τεκμηριώνουν τη σοβαρότητα των καταγγελιών γύρω από τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι μετά το πέρας της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία «άρον άρον έκλεισε το κυβερνών κόμμα», προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης, από τους πρώην υπουργούς, της πράξης της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία που υπερβαίνει το όριο των 120.000 ευρώ.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και η Νέα Αριστερά θεωρούν ότι το «γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», που ξεκίνησε επί θητείας του κ. Βορίδη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα επί θητείας του κ. Τσιάρα, συνιστά σοβαρό πλήγμα στη νομιμότητα, στη διαχείριση δημόσιου χρήματος και στη σχέση Κράτους – αγροτικού κόσμου.

Τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ολοκληρώθηκε όπως όφειλε, τονίζοντας ότι το σκάνδαλο παραμένει ανοιχτό και απαιτείται επιπλέον διερεύνηση στο πλαίσιο ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως αναφέρουν, «η στρατηγική αυτή υπονομεύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, μετατρέποντας το κοινοβουλευτικό όργανο σε μέσο προστασίας των ισχυρών, αντί για εργαλείο πλήρους ελέγχου και αποκατάστασης της δικαιοσύνης». Επισημαίνουν επίσης ότι περιορίζεται η ικανότητα της Βουλής να επιτελέσει τον θεσμικό της ρόλο ως φορέας διαφάνειας και ελέγχου.

Η θέση του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ ζητεί τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την πλειοψηφία της ΝΔ για συνειδητή πολιτική απόφαση να αποφύγει τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών της.

Σύμφωνα με κοινή γραπτή δήλωση των βουλευτών του ΚΚΕ και μελών της Επιτροπής, Νίκου Καραθανασόπουλου και Διαμάντως Μανωλάκου, «η εξέλιξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η πρόταση εκ μέρους της ΝΔ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τη συνειδητή πολιτική απόφασή της να αποφύγει πάση θυσία τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της».

Οι ίδιοι προσθέτουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναπτύχθηκε πάνω στο έδαφος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, την οποία –όπως αναφέρουν– υποστηρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα.