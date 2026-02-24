Το ΚΚΕ επιμένει στη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την πλειοψηφία της ΝΔ ότι επιχειρεί να αποφύγει τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών υπουργών της. Το κόμμα κάνει λόγο για συνειδητή πολιτική επιλογή συγκάλυψης.

«Η εξέλιξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε αυτό που από την πρώτη στιγμή ήταν προφανές. Ότι δηλαδή η πρόταση εκ μέρους της ΝΔ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τη συνειδητή πολιτική απόφασή της να αποφύγει πάση θυσία τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να συγκαλυφθεί ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο αναπτύχθηκε πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ της ΕΕ που υποστηρίζουν και τα άλλα κόμματα», αναφέρουν σε γραπτή κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της Επιτροπής, Νίκος Καραθανασόπουλος και Διαμάντω Μανωλάκου.

Οι δύο βουλευτές επισημαίνουν ότι το κόμμα τους αντιτάχθηκε στο «κλείσιμο» των εργασιών της Εξεταστικής, το οποίο αποδίδουν στην ευθύνη της πλειοψηφίας της ΝΔ. Όπως υπογραμμίζουν, δεν είχαν κληθεί κρίσιμοι μάρτυρες, δεν πραγματοποιήθηκαν κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεις παρά τις αντιφατικές καταθέσεις, ενώ εκκρεμούσε η αξιολόγηση σημαντικών στοιχείων που είχε ζητήσει το ΚΚΕ.

«Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΚΚΕ, μη τρέφοντας φυσικά αυταπάτες για τα περιθώρια αυτών των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δεδομένων και των πολιτικών συσχετισμών, θα επιμείνει μέχρι την ύστατη στιγμή για τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα καταθέσει το δικό του Πόρισμα», καταλήγουν οι Νίκος Καραθανασόπουλος και Διαμάντω Μανωλάκου.