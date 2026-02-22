Η Άννα Διαμαντοπούλου επισκέφθηκε στην Κοζάνη για τις φετινές Απόκριες, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με φίλους.

Η πρώην υπουργός μοιράστηκε στα social media βίντεο όπου τη βλέπουμε να χορεύει ζεϊμπέκικο, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της ακολούθων.

Στο αποκριάτικο γλέντι της πόλης, η Άννα Διαμαντοπούλου συμμετείχε με ενθουσιασμό στο εορταστικό κλίμα, επιλέγοντας να χορέψει το τραγούδι «Πρώτη φορά» της Ρένας Κουμιώτη, σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η πρώην υπουργός συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Στην Κοζάνη τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε από την Ντίνα στις Τζιτζιφιές μέχρι την Αυστραλία. Καλές Απόκριες σε όλους».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη φυσικότητα και τη ζωντάνια της, καθώς και τη σύνδεσή της με την τοπική παράδοση.

