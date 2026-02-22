Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από το τραγικό τροχαίο που στοίχησε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη. Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο ο αδελφός του, Κωνσταντίνος Παντελίδης, μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και σημείωσε πως η ημέρα του τροχαίου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μοιάζει ακόμη πολύ κοντινή.

Παράλληλα, μίλησε για τη δική του απόφαση να ακολουθήσει το τραγούδι και για τον τρόπο που αντέδρασε η οικογένειά του όταν επέλεξε να βαδίσει σε έναν δρόμο τόσο συνδεδεμένο με τον Παντελή Παντελίδη.

«Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή. Το έχω ξαναπεί, για εμάς είναι σαν χθες. Αλλά χάρη στην αγάπη του κόσμου, καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας και προσπαθούμε καθημερινά να τον κάνουμε περήφανο. Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, εξομολογήθηκε ότι όταν το ανακοίνωσε στους γονείς και στα αδέλφια του, η πρώτη τους αντίδραση δεν ήταν θετική. Όπως είπε, ύστερα από ένα τόσο τραγικό γεγονός μέσα στην οικογένεια, δεν είναι εύκολο να δεις και το άλλο σου παιδί να επιλέγει τον ίδιο χώρο, ούτε είναι μια απλή απόφαση.

Ωστόσο, όταν οι δικοί του άνθρωποι αντιλήφθηκαν πόσο πολύ το επιθυμούσε και πόση αγάπη είχε για τη μουσική, στάθηκαν στο πλευρό του. Του προσέφεραν όλα τα απαραίτητα εφόδια και, όπως τόνισε, όσα έχει μάθει μέχρι σήμερα τα οφείλει αποκλειστικά στην οικογένειά του.