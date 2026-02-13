Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, σε συνέντευξή του στο Mad TV, μίλησε ανοιχτά για τον αδελφό του, Παντελή Παντελίδη, και τις συγκρίσεις που συχνά γίνονται ανάμεσά τους. Όπως ανέφερε, η σύγκριση δεν τον έχει επηρεάσει ποτέ προσωπικά. Αυτό που τον αγγίζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι ο κόσμος ξεχνά πως πρόκειται για δύο αδέλφια και όχι απλώς για δύο τραγουδιστές. “Δεν είμαι η συνέχεια του Παντελή, παρόλα αυτά είναι το είδωλό μου”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στη δυνατή σχέση που εξακολουθεί να συνδέει την οικογένειά του με τη μνήμη τόσο του Παντελή όσο και του πατέρα τους, ο οποίος “έφυγε” πριν από λίγο καιρό. Όπως αποκάλυψε, σε πολλές στιγμές που χρειάζεται να πάρει σημαντικές αποφάσεις, “συμβουλεύεται” τον Παντελή, αναζητώντας έμπνευση και καθοδήγηση.

Παρότι στην αρχή δυσκολευόταν να ακούσει τα τραγούδια του αδελφού του, πλέον, όπως είπε, το κάνει συνειδητά γιατί του λείπει περισσότερο. Τόνισε μάλιστα πως η αντίληψη ότι με το πέρασμα του χρόνου η απώλεια γίνεται πιο ανώδυνη «δεν ισχύει».

Το νέο τραγούδι και τα ακυκλοφόρητα κομμάτια

Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης παρουσίασε το νέο του τραγούδι «Δώς Μου Λίγο Οξυγόνο». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά ακυκλοφόρητα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη, τα οποία παραμένουν στο «συρτάρι» του.

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο τραγούδι το άκουγε εδώ και χρόνια από τον αδελφό του, μαζί με άλλα κομμάτια που κάποια στιγμή θα φτάσουν και στο κοινό. Οι αποκαλύψεις του προκάλεσαν συγκίνηση, αλλά και προσμονή στους θαυμαστές του Παντελή Παντελίδη, που εξακολουθούν να τον τιμούν μέσα από τη μουσική του.