To Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την απόφασή του σχετικά με τις αποζημιώσεις για τη Φρόσω Κυριάκου και τη Μίνα Αρναούτη, οι οποίες επέβαιναν στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο όπου έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης.

Σύμφωνα με το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, η απόφαση εκτείνεται σε 106 σελίδες και προβλέπει σημαντικά χαμηλότερα ποσά αποζημίωσης από αυτά που είχαν ζητηθεί. Η Φρόσω Κυριάκου θα λάβει 9.000 ευρώ, ενώ η Μίνα Αρναούτη 39.000 ευρώ.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι οδηγός του οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης, ωστόσο καταλόγισε συνυπαιτιότητα 50% στις δύο γυναίκες. Ο λόγος, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι ότι αποδέχθηκαν να επιβιβαστούν σε όχημα με οδηγό υπό την επήρεια μέθης.

Παράλληλα, κρίθηκε ότι καμία από τις δύο δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, αν και στην πρωτόδικη απόφαση είχε γίνει δεκτό ότι η Μίνα Αρναούτη φορούσε. Το Εφετείο απέρριψε επίσης την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη.

Τα ποσά των αποζημιώσεων θα καταβληθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα τα διεκδικήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι εκείνος οδηγούσε το όχημα τη μοιραία νύχτα.

Παντελής Παντελίδης : Οριστικό τέλος στην υπόθεση

Σε ποινικό επίπεδο, η υπόθεση έχει τεθεί οριστικά στο αρχείο, αφού εξετάστηκε από τέσσερις εισαγγελείς. Με τη σημερινή εφετειακή απόφαση, η πολύκροτη υπόθεση Παντελίδη κλείνει οριστικά.

Από το περιβάλλον της Μίνας Αρναούτη εκφράζεται δυσαρέσκεια για το ύψος της αποζημίωσης, καθώς θεωρείται ανεπαρκές για την αποκατάσταση της υγείας της μετά από 17 χειρουργεία, αλλά και για την ψυχική οδύνη που υπέστη.

Το δυστύχημα και οι συνέπειες

Ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2016, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες. Ο τραγουδιστής ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου στον Άγιο Σπυρίδωνα Νέας Ιωνίας, ενώ η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ο Παντελίδης τάφηκε στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης. Ένα μήνα αργότερα, οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ τη στιγμή του δυστυχήματος.