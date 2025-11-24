Το όνομα του Παντελή Παντελίδη και το μοιραίο τροχαίο που του στοίχισε τη ζωή ήρθαν και πάλι στο φως της δημοσιότητας, με αφορμή τις δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα, που ενέπλεξαν τον αδικοχαμένο τραγουδιστή με το κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη, Απόστολος Λύτρας, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ότι δε θα πρέπει κανείς για ίδιους λόγους να εκμεταλλεύεται τη φήμη και τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη. Όσον αφορά στις συνθήκες του τροχαίου, οι οποίες επανήλθαν στο προσκήνιο με αφορμή την συμμετοχή του αείμνηστου τραγουδιστή σε παιχνίδι χαρτοπαιξίας με μέλος του κυκλώματος απάτης το μοιραίο βράδυ, ο κ. Λύτρας σημείωσε, πως η οικογένεια δε σταμάτησε ποτέ να αναζητά την αλήθεια και επανέλαβε ότι θα πρέπει όλοι να σέβονται τη μνήμη του τραγουδιστή.

Η μαρτυρία που μπορεί να ανοίξει ξανά τον φάκελο του τροχαίου

«Υπάρχει ένα δικαστήριο, που μάλιστα αναβλήθηκε μία ημέρα πριν τη δήλωση του κ. Μαρτίκα, όπου οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο του Παντελίδη, έχουν κάνει μήνυση σε μάρτυρα, ο οποίος είπε, ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού. Από το αποτέλεσμα αυτής της δίκης, θεωρώ ότι θα κριθούν και πολλά πράγματα», είπε ο κ. Λύτρας. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας είχε πει, ότι όταν βγήκε από τη λέσχη ο Παντελής Παντελίδης, έπεσε στο έδαφος, τον σήκωσε και τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού στο τζιπ.

Η υπόθεση μπήκε με εισαγγελική διάταξη στο αρχείο, ωστόσο ο κ. Λύτρας τόνισε πως η κίνηση αυτή ήταν λάθος, αφού υπήρχαν αρκετά στοιχεία που έπρεπε να ερευνηθούν. «Η υπόθεση και μάλιστα όταν εγώ την ανέλαβα, είχε μπει στο αρχείο με μία εισαγγελική διάταξη. Όταν πήρα τη δικογραφία στα χέρια μου, έλειπε το εξής στοιχείο, το οποίο το θεωρούσα πάρα πολύ σοβαρό. Με ποιους ήτανε εκείνη την ημέρα ο Παντελίδης. Δεν υπήρχε καμιά κατάθεση, με τα άτομα που τον είδανε λίγο πριν το τροχαίο. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε ποια άτομα ήταν εκεί. Ήρθαμε σε επαφή και δύο εξ αυτών δέχθηκαν να καταθέσουν. Και μάλιστα ο ένας είναι αυτός που είπε, ότι είδε τον Παντελή, αφού είχε πιει, να πέφτει λίγο πριν φτάσουν στο αυτοκίνητο και ότι πήγε να τον σηκώσει και τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού», είπε ο Απόστολος Λύτρας.

Παρ’ όλ’ αυτά, ο συγκεκριμένος μάρτυρας κρίθηκε από τον εισαγγελέα ως «όψιμος», ότι εμφανίστηκε δηλαδή μετά από πολύ καιρό και δεν έκανε δεκτή τη μαρτυρία του, στέλνοντας την υπόθεση στο αρχείο. Ωστόσο, τόσο ο Απόστολος Λύτρας, όσο και η οικογένεια Παντελίδη, δεν αποκλείουν η υπόθεση να ανοίξει ξανά. «Περιμένουμε αυτό το δικαστήριο, το οποίο θα εκδικάσει τη μήνυση των δύο κοριτσιών σε βάρος του μάρτυρα, που για μας είναι πολύ σημαντικό. Αναλόγως με την έκβαση της υπόθεσης, μετά θα κάνουμε κάποιες διαδικασίες, να δούμε αν μπορεί και υπάρχει τρόπος, αυτή η υπόθεση να ξανανοίξει. Σημαντική είναι και η απόφαση του Εφετείου για το αστικό κομμάτι, γιατί κι εκεί έχουμε αντιδικία, για το ποιος οδηγούσε», είπε ο ποινικολόγος.

«Θα κριθούν οι αποζημιώσεις και γι’ αυτό κάποιοι θέτουν πάλι θέμα οδηγού»