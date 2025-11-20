Ένας πρώην συνεργάτης και φίλος του φερόμενου ως «υπαρχηγού» του κυκλώματος απάτης, που υπόσχονταν εύκολο πλουτισμό μέσα από το καζίνο, άνοιξε για πρώτη φορά το στόμα του και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση του με τον επιχειρηματία, αλλά και στον Παντελή Παντελίδη, περιγράφοντας με λεπτομέρειες όσα γνώριζε για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο άνθρωπος αυτός είπε ότι γνώριζε τον υπαρχηγό από το 2010, έχοντας συνεργαστεί μαζί του σε παράνομη λέσχη στην Αθήνα. «Ήταν ρίχτης στο μεροκάματο, πάντα για τον εαυτό του. Γι’ αυτό και διέκοψα» ανέφερε, ενώ τόνισε ότι τόσο ο φερόμενος ως «αρχηγός» όσο και ο «υπαρχηγός» του κυκλώματος ήταν μανιώδεις παίκτες, με συμπεριφορές που δημιουργούσαν εντάσεις ακόμη και στα καζίνο. «Του είχαν απαγορεύσει την είσοδο στο Λουτράκι, όχι επειδή κέρδιζε, αλλά γιατί όταν έχανε, έβριζε και μιλούσε άσχημα στους γκρουπιέρηδες», ανέφερε για τον «υπαρχηγό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το «σύστημα» των δύο επιχειρηματιών ήταν γνωστό στον χώρο. «Στην πιάτσα όλοι τον ξέρανε, ότι ήταν ρίχτης. Σου έλεγε “θα κονομήσεις” και στο τέλος σου έλεγε “πάρε αυτά και φύγε”. Είχαμε συμφωνήσει 250-300 μεροκάματο και μετά έλεγε “πάρε 120, δεν πήγε καλά”», ανέφερε για τις τακτικές του.

«Ο Παντελίδης θα τα έχανε τα λεφτά έτσι κι αλλιώς»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Παντελή Παντελίδη και περιέγραψε το πώς ο τραγουδιστής συμμετείχε στο μοιραίο παιχνίδι πόκερ στη βίλα της Γλυφάδας εκείνο το μοιραίο βράδυ. «Το παιχνίδι δεν ήταν στημένο. Ο Παντελίδης θα τα έχανε τα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Δεν ήξερε καθόλου χαρτιά το παιδί και ήταν πάντα πιωμένο», είπε. Όπως αποκάλυψε, το βράδυ εκείνο ο τραγουδιστής έχασε 40.000 ευρώ, ποσό που δεν τον ενόχλησε ιδιαίτερα. «Ποτέ δεν στενοχωριόταν. Έχει χάσει και περισσότερα, έχασε και 50.000, έχασε και 17.000», ανέφερε.

Τόνισε μάλιστα, πως μια άλλη βραδιά ο Παντελίδης Παντελίδης έχασε 20.000 ευρώ, πήγε να κοιμηθεί και ξύπνησε γράφοντας το τραγούδι «Μου κρυφοκοίταξαν τον άσο». «Ξύπνησε και είπε: “Ακούστε ένα τραγούδι που θα γίνει επιτυχία”», θυμήθηκε ο μάρτυρας. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης, ότι ο τραγουδιστής είχε σοβαρότερο πρόβλημα με το αλκοόλ, παρά με τον τζόγο. «Ξέρω ότι έχει χάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε στοιχήματα» είπε, περιγράφοντας μια καθημερινότητα έντονη και αυτοκαταστροφική.

Για το μοιραίο βράδυ, ο ίδιος δεν θέλησε να τοποθετηθεί με απόλυτη βεβαιότητα για το ποιος οδηγούσε. «Δεν μπορώ να πω με 100% σιγουριά ποιος οδηγούσε το αμάξι. Ο Παντελής πάντως είχε πάρει τα κλειδιά», είπε κλείνοντας.