Ενοχλημένη φέρεται να είναι η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, μετά από την εμπλοκή του ονόματος του αείμνηστου τραγουδιστή στην υπόθεση του κυκλώματος που πραγματοποιούσε απάτες με δήθεν επενδύσεις στο καζίνο.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη δεν επιθυμεί να μπει σε καμία συζήτηση, που να αφορά στην υπόθεση αυτή. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο από όλα την οικογένεια, είναι ότι τα ανίψια του Παντελή, παιδιά του αδελφού του, Τριαντάφυλλου Παντελίδη, αναγκάζονται να ακούν στην τηλεόραση όλα αυτά τα πράγματα για τον αδικοχαμένο θείο τους.

Επιμένουν δε, ότι αυτό που ήθελαν εξ αρχής και συνεχίζουν να θέλουν, είναι να μάθουν την αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του Παντελή Παντελίδη, καθώς συνεχίζουν να πιστεύουν, ότι δεν οδηγούσε εκείνος το αυτοκίνητο. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης, που ήταν στενός φίλος του τραγουδιστή, κάλεσε όσους αναφέρουν το όνομά του, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη μνήμη του για ίδιον όφελος.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχει πέσει θύμα του κυκλώματος, που έκανε απάτες στο καζίνο, ήταν αυτός που ενέπλεξε τον Παντελή Παντελίδη στην υπόθεση. Όπως είπε, το βράδυ πριν από το μοιραίο τροχαίο που του στοίχισε τη ζωή, βρισκόταν σε μια βίλα, όπου ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος είχε στήσει ένα παιχνίδι με χαρτιά, με στόχο να αποσπάσει χρήματα από τον Παντελίδη. Σε εκείνο το τραπέζι ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα έχασε 250.000 ευρώ.

Ωστόσο οι ισχυρισμοί του διαψεύστηκαν από στενό φίλο του Παντελή Παντελίδη, που βρισκόταν μαζί του στη βίλα και σύμφωνα με τον ίδιο ο τραγουδιστής έχασε στα χαρτιά περίπου 20.000-24.000 ευρώ και αυτό σίγουρα δεν ήταν η αιτία που προκλήθηκε το τροχαίο, που του στέρησε τη ζωή.