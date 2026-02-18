O Παντελής Παντελίδης, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής. Το μουσικό του αποτύπωμα παραμένει ζωντανό, ενώ το κοινό του συνεχίζει να στηρίζει και να αναπολεί τη φωνή και τα τραγούδια του.

Μέσα από το YouTube και τα κοινωνικά δίκτυα, η παρουσία του Παντελίδη παραμένει έντονη. Οι στίχοι του, που μιλούσαν απευθείας στην καρδιά του κόσμου, εξακολουθούν να συγκινούν και να προκαλούν ταύτιση, δημιουργώντας ένα διαρκές φαινόμενο γύρω από το όνομά του.

Το δυστύχημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Φεβρουαρίου 2016, σε ανισόπεδο κόμβο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με τη συνδετήρια οδό του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Ελληνικού και της συνοικίας του Ελληνικού, ένα μαύρο τζιπ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες.

Λίγη ώρα αργότερα, οι πρωινές εκπομπές μετέδιδαν τις πρώτες πληροφορίες, κάνοντας λόγο «για σοβαρό τροχαίο γνωστού τραγουδιστή». Σύντομα αποκαλύφθηκε πως το δυστύχημα αφορούσε τον Παντελή Παντελίδη, ο οποίος ήταν μόλις 32 ετών.

Οι τεχνικοί της Τροχαίας τον απεγκλώβισαν από το όχημα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και οι Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου, οι οποίες τραυματίστηκαν σοβαρά.