Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωρά σε συντονισμένες κινήσεις για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αποκλιμάκωσή τους. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, όταν οι οφειλές υποχώρησαν κατά 500 εκατ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου –συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων– μειώθηκαν στα 3,221 δισ. ευρώ, από 3,782 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Χωρίς τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οφειλές ανήλθαν σε 2,499 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2025, έναντι 3,016 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αντιστροφή πορείας έπειτα από αρκετούς μήνες ανόδου. Το αποτέλεσμα αποδίδεται στην άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Οικονομικών και στις προειδοποιήσεις προς τους φορείς του Δημοσίου ότι θα υπάρξουν συνέπειες –μεταξύ αυτών και η δημοσιοποίηση των ονομάτων τους– αν δεν επιταχύνουν την εξόφληση των χρεών τους προς τον ιδιωτικό τομέα.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος συγκροτήθηκε Επιτροπή από το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τον εντοπισμό των αιτιών καθυστερήσεων στη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων φορέων.

Ειδική Ομάδα Εργασίας από τον ΕΦΚΑ

Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ συγκροτεί Ειδική Ομάδα Εργασίας για την επιτάχυνση της απονομής των εφάπαξ στους συνταξιούχους του Δημοσίου. Αν και ο αριθμός των εκκρεμών εφάπαξ έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παραμένουν περίπου 1.000 υποθέσεις που δεν έχουν διευθετηθεί λόγω της πολυπλοκότητάς τους.

Στόχος είναι η ταχεία εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων. Η ομάδα θα ξεκινήσει το έργο της την 1η Μαρτίου 2026 και θα το ολοκληρώσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις για κύριες συντάξεις, τον Νοέμβριο καταγράφηκαν 14.430 περιπτώσεις, εκ των οποίων περίπου 5.500 αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Πρόκειται για ασφαλισμένους με οφειλές έως 30.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ και έως 10.000 ευρώ για τους αγρότες. Για αμφότερες τις κατηγορίες, προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης είναι η ρύθμιση της οφειλής σε έως 60 μηνιαίες δόσεις.

Η εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανά φορέα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025, στα δημόσια νοσοκομεία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν σε 1,397 δισ. ευρώ, από 1,683 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Η μείωση κατά 286 εκατ. ευρώ αποδίδεται στην επιτάχυνση των συμψηφισμών μεταξύ Δημοσίου και φαρμακευτικών εταιριών.

Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 587 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οφειλές περιορίστηκαν σε 180 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 44 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

Τέλος, στα Νομικά Πρόσωπα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν σε 209 εκατ. ευρώ, έναντι 226 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 17 εκατ. ευρώ.