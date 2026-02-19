Οι Wall Street υποχώρησε την Πέμπτη, αφήνοντας τον S&P 500 κοντά στο σημείο μηδέν για το έτος, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και παρακολουθούσαν τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Dow Jones έχασε 267,50 μονάδες ή 0,54%, κλείνοντας στις 49.395,16 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,28% και έκλεισε στις 6.861,89 μονάδες. Ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,31% και διαμορφώθηκε στις 22.682,73 μονάδες.

Με την κίνηση της Πέμπτης (19/2), ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,2% από την αρχή του έτους, ενώ ο Dow ενισχύεται πάνω από 2%. Αντίθετα, ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq υποχωρεί περισσότερο από 2% το 2026.

Οι επενδυτές αποχώρησαν από μετοχές ιδιωτικής πιστωτικής δραστηριότητας, αφού η Blue Owl Capital ανακοίνωσε, ότι θα περιορίσει τη ρευστότητα των επενδυτών μετά την πώληση δανειακών στοιχείων ενεργητικού ύψους 1,4 δισ. δολαρίων, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανές ζημιές στον αδιαφανή τομέα των ιδιωτικών δανείων. Η μετοχή υποχώρησε περίπου 6%, ενώ άλλες όπως η Blackstone και η Apollo Global Management σημείωσαν απώλειες άνω του 5%.

Στο στόχαστρο και ο κλάδος λογισμικού

Πέρα από τους διαχειριστές κεφαλαίων, πιέσεις δέχθηκε και ο κλάδος λογισμικού. Οι μετοχές της Salesforce υποχώρησαν πάνω από 1%, της Intuit περίπου 2%, ενώ της Cadence Design Systems σχεδόν 3%. Ο κλάδος έχει μετατραπεί σε αδύναμο σημείο για την αγορά, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ανατρέψει το επιχειρηματικό μοντέλο του. Μάλιστα, ο CEO της Mistral AI, Arthur Mensch, δήλωσε στο CNBC ότι πάνω από το 50% του εταιρικού λογισμικού θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την τεχνολογία.

Νευρικότητα λόγω πετρελαίου και γεωπολιτικών εξελίξεων

Στη Wall Street επικρατούσε νευρικότητα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους εν μέσω αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι θα αποφασίσει εντός των επόμενων 10 ημερών αν θα προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής. «Ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, ή ίσως όχι», δήλωσε ο πρόεδρος. «Ίσως καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα το μάθετε μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.»

Απογοήτευση από τη Walmart

Στο αρνητικό κλίμα συνέβαλε και η Walmart, της οποίας η μετοχή υποχώρησε άνω του 1%, καθώς οι προβλέψεις κερδών για το σύνολο του έτους ήταν χαμηλότερες των εκτιμήσεων, επισκιάζοντας τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα δ’ τριμήνου.

Οι πρόσφατες κινήσεις της αγοράς επιβεβαιώνουν «αλλαγή ηγεσίας», δήλωσε ο Antonio Rodrigues, επικεφαλής επενδύσεων της Procyon, σημειώνοντας ότι απαιτείται δυναμική κερδών από τις υπόλοιπες 490 μετοχές.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι βιομηχανικές εταιρείες και οι κυκλικές καταναλωτικές μετοχές θα μπορούσαν να ωφεληθούν, ιδιαίτερα σε σχέση με τις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη. «Ό,τι σχετίζεται με τα δίκτυα ενέργειας έχει ακόμη προοπτικές», ανέφερε. «Υπάρχουν πολλά έργα υπό κατασκευή. Πρόκειται για θεματικές πολλών ετών, ίσως και δεκαετιών.»

Πηγή: ΟΤ