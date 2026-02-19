Το «παζάρι» που αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης για να βρεθεί πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο αντικαταστάτης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εικόνα της ΕΚΤ ως ανεξάρτητο θεσμό, προειδοποιούν οικονομολόγοι σε έρευνα του Bloomberg.

Η Λαγκάρντ εξετάζει να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ πριν από τη λήξη της μη ανανεώσιμης οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times. Το σκεπτικό είναι ότι με τον τρόπο αυτό ο πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν θα έχει λόγο στην επιλογή νέου προσώπου για την ΕΚΤ, πριν τις εθνικές εκλογές τον Απρίλιο του 2027 με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι προηγείται το κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

Η Λαγκάρντ έχει συνδεθεί στο παρελθόν με πιθανή μετακίνηση στην ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αλλά μια τέτοια μετακίνηση δεν είναι σίγουρη ανέφεραν νέες πληροφορίες των Financial Times.

Διαβάστε ακόμα: Ξεκίνησε ο «χορός» για την κούρσα διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ – Ποια ονόματα είναι τα φαβορί

Αμφιβολίες για το WEF

Η Λαγκάρντ, η οποία αναμένεται να παραιτηθεί πρόωρα από τη θέση της προέδρου της ΕΚΤ ενόψει των γαλλικών εκλογών, φερόταν ευρέως να αναλάβει ως η επόμενη μόνιμη πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), του οποίου ο ιδρυτής Κλάους Σβαμπ παραιτήθηκε ξαφνικά πέρυσι. Αυτή τη στιγμή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του WEF.

Ωστόσο, μέσα στο διοικητικό συμβούλιο του ελβετικού οργανισμού η Λαγκάρντ θεωρείται όλο και περισσότερο ως «υποψήφια του Κλάους», κάτι που μπορεί τώρα να λειτουργήσει εναντίον της, ανέφεραν τέσσερις πηγές των FT. Η συζήτηση για τη διαδοχή στο WEF συνδέεται με ευρύτερη διαμάχη για τη μελλοντική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η εταιρεία πίσω από τη διοργάνωση του φόρουμ του Νταβός, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο «κλίνει» προς τις ΗΠΑ.

Διαβουλεύσεις στην ευρωζώνη

Την ίδια στιγμή οι διαβουλεύσεις στην ευρωζώνη για πιθανή πρόωρη αποχώρησή της από την ΕΚΤ φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει. Η κίνηση ορισμού νέας ηγεσίας από πολύ νωρίς στην κεντρική τράπεζα «φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει την γαλλική ακροδεξιά από το να επηρεάσει τον διορισμό του διαδόχου της Λαγκάρντ, σε περίπτωση που κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Αλλά ενώ ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν έχει καταστήσει σαφή την επιθυμία του να ανατρέψει τον τρόπο λειτουργίας της ΕΚΤ, ένα διαφανές κόλπο για τον έλεγχο βασικών διορισμών (σε θεσμούς κλειδιά) και την αποφυγή των συνεπειών των εκλογών θέτει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την κεντρική τράπεζα», σχολίαζε το Bloomberg.

Η ηγεσία της ΕΚΤ είναι από τις κρίσιμες θέσεις στην ευρωζώνη και όλη την Ευρώπη. Η κεντρική τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη ορίζει τα επιτόκια για 350 εκατομμύρια ανθρώπους σε 21 χώρες, παρακολουθεί τους οικονομικούς κινδύνους και στοχεύει στη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρώ, του δεύτερου μεγαλύτερου αποθεματικού νομίσματος στον κόσμο.

Οι ανησυχίες για παρεμβάσεις στις λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο, δεδομένων των εξελίξεων στις ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ και τον έχει καλέσει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια. Αυτό έφερε αναστάτωση στις αγορές.

Τώρα, οι κινήσεις των Ευρωπαίων πολιτικών να παρέμβουν από τόσο νωρίς στην ηγεσία της ΕΚΤ θα μπορούσαν επίσης να γυρίσουν μπούμερανγκ. Μέχρι τώρα η ανακοίνωση του νέου προσώπου που θα ηγείται της ΕΚΤ γινόταν το καλοκαίρι του έτους πριν τη λήξη της θητείας του. Με βάση το προηγούμενο αυτό η επιλογή θα έπρεπε να ανακοινωθεί το καλοκαίρι του 2027 και όχι τώρα.