Η Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από τη λήξη της μη ανανεώσιμης οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Η ίδια η οποία ανέλαβε καθήκοντα στην ΕΚΤ το Νοέμβριο του 2019 αποχωρώντας από τη θέση της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, φέρεται ότι θέλει να αποχωρήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Δεν ήταν άμεσα σαφές πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αποχώρηση της Λαγκάρντ.

«Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι πλήρως επικεντρωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με το τέλος της θητείας της», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΚΤ σε ανακοίνωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετέδιδε το Bloomberg.

Σύμφωνα με πηγή της βρετανικής εφημερίδας η Λαγκάρντ θέλει να επιτρέψει στο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρουν νέο επικεφαλής για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ΕΕ, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα το δημοσίευμα των FT.

Άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις που γίνονται για το θέμα μέσα στη γαλλική κυβέρνηση δήλωσαν στους FT ότι ο Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία ως πρόεδρος της Γαλλίας, επιθυμεί να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου της Λαγκάρντ.

Οι εκλογές στη Γαλλία

Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του επόμενου έτους θα είναι κρίσιμες για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης αλλά και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις των αντιπάλων της, γεγονός που την τοποθετεί –προς το παρόν τουλάχιστον- να προκριθεί σε επαναληπτικό γύρο μεταξύ δύο υποψηφίων στην τελική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της χώρας.

Τόσο η Λεπέν, η οποία ασκεί έφεση κατά καταδίκης της για παρανομίες, όσο και ο στενός συνεργάτης της Ζορντάν Μπαρντελλά που μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά της είναι ευρωσκεπτικιστές, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει τις σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως η ΕΚΤ.

Ονόματα υποψηφίων που ακούγονται

Οικονομολόγοι από την Ευρώπη που συμμετείχαν σε έρευνα των FT τον Δεκέμβριο θεωρούσαν τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος και τον Ολλανδό ομόλογό του Κλάας Κνοτ ως κορυφαίες επιλογές για να αναλάβουν καθήκοντα προέδρου στην ΕΚΤ εάν υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ των ισχυρών παικτών της ευρωζώνης. Το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, έχει δηλώσει επίσης ότι ενδιαφέρεται για τη θέση. Πηγές των FT είχαν αναφέρει ότι και ο Γιοακίμ Νάγκελ, ο πρόεδρος της ισχυρής κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας, της Bundesbank, θα ήθελε να αναλάβει τέτοια καθήκοντα.

Οι ισορροπίες

Ο διορισμός της Λαγκάρντ ως προέδρου της ΕΚΤ είχε ανακοινωθεί το 2019 μετά από συμφωνία μεταξύ του Μακρόν και της τότε Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ. Συμφώνησαν ότι η Γαλλίδα Λαγκάρντ θα αναλάβει την ΕΚΤ και η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα γινόταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Λαγκάρντ δήλωσε στο Bloomberg τον περασμένο μήνα ότι αποδέχτηκε τη θέση της ΕΚΤ με την εντύπωση ότι θα υπηρετήσει μια πενταετή θητεία, σχόλια που οι παρατηρητές θεώρησαν ως πιθανή προετοιμασία για πρόωρη αποχώρηση. Όπως ανέφερε η ίδια, είπε στον Μακρόν αφού συμφώνησε για τον ρόλο της προέδρου της ΕΚΤ: «Θα είμαι στη Φρανκφούρτη για πέντε χρόνια. Και σε εκείνο το σημείο ο Μακρόν απάντησε “Όχι, για οκτώ χρόνια”».

Το καλοκαίρι του περασμένου έτους εκπρόσωπος της ΕΚΤ είχε αναφέρει ότι η Λαγκάρντ «είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει την [οκταετή] θητεία της». Αυτό έγινε όταν ο πρώην πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), Κλάους Σβαμπ, αποκάλυψε ότι η πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας είχε συζητήσει πιθανή πρόωρη αποχώρησή της από την ΕΚΤ για να αναλάβει την ηγεσία του WEF.