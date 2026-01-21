Ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ δέχτηκε επίπληξη και ευρεία αποδοκιμασία κατά τη διάρκεια VIP δείπνου στο Νταβός, με πολλούς παρευρισκόμενους να αποχωρούν ενώ μιλούσε.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ήταν μεταξύ αυτών που αποχώρησαν αμέσως όταν ο Λούτνικ επέκρινε τη φθίνουσα επιρροή της Ευρώπης και την εξάρτηση των ενεργειακών πολιτικών από την Κίνα.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ ήταν ένας από τους παρευρισκόμενους που αποδοκίμασαν δημόσια τον Λούτνικ κατά το δείπνο.

Ένταση προκλήθηκε σε δείπνο υψηλών προσκεκλημένων στο Νταβός, όταν ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, γνωστός υποστηρικτής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε την αποχώρηση πολλών παρευρισκόμενων και αποδοκιμασίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων.

Όπως αναφέρει η Financial Times, ο Λούτνικ δέχτηκε επίπληξη από διακεκριμένους καλεσμένους κατά τη διάρκεια του δείπνου που πραγματοποιήθηκε στην ελβετική πόλη. Οι παρευρισκόμενοι φέρεται να αποχώρησαν μετά από «ευρεία αποδοκιμασία», καθιστώντας το κλίμα ιδιαίτερα αμήχανο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ήταν μεταξύ εκείνων που αποχώρησαν όταν ο Λούτνικ άρχισε να επικρίνει τη φθίνουσα, όπως είπε, επιρροή της Ευρώπης και τις ενεργειακές πολιτικές της που, κατά τον ίδιο, εξαρτώνται υπερβολικά από την Κίνα. Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ φέρεται να ήταν ανάμεσα σε όσους τον αποδοκίμασαν.

Ο Λούτνικ ήταν ο τελευταίος ομιλητής στο δείπνο που διοργάνωσε ο επικεφαλής της BlackRock και προσωρινός συμπρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Λάρι Φινκ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Φινκ προσπάθησε να ηρεμήσει το κοινό καθώς η συζήτηση είχε ξεφύγει από τα όρια.

Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι ορισμένες τοποθετήσεις του Λούτνικ προκάλεσαν σποραδικά χειροκροτήματα, ωστόσο το γενικότερο κλίμα χαρακτηρίστηκε «ψυχρό». Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργού υποστήριξε ότι δεν υπήρξε αποχώρηση και ότι ο Λούτνικ μίλησε μόλις για τρία λεπτά.

Αντιδράσεις και πολιτικό υπόβαθρο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση άρθρου του Λούτνικ στη Financial Times, το οποίο είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ. Η ένταση έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ παραμένουν τεταμένες, εν μέσω της προσπάθειας του προέδρου Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ.

Στο άρθρο του, ο Λούτνικ εμφανίστηκε αμετανόητος, δηλώνοντας: «Δεν πηγαίνουμε στο Νταβός για να διατηρήσουμε το status quo. Θα το αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο». Πρόσθεσε επίσης: «Είμαστε εδώ στο Νταβός για να καταστήσουμε ένα πράγμα απολύτως σαφές: Με τον πρόεδρο Τραμπ, ο καπιταλισμός έχει νέο σερίφη στην πόλη».