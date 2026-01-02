Η Κριστίν Λαγκάρντ συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους και ακριβοπληρωμένους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από τον επίσημο μισθό που δημοσιοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κρύβεται ένα πλέγμα πρόσθετων παροχών και απολαβών, το οποίο ανεβάζει σημαντικά τις συνολικές της ετήσιες αποδοχές. Ανάλυση των Financial Times αποκαλύπτει ότι τα πραγματικά εισοδήματα της προέδρου της ΕΚΤ υπερβαίνουν κατά πολύ τον «βασικό» μισθό, αναδεικνύοντας παράλληλα το ζήτημα της περιορισμένης διαφάνειας στις αμοιβές της κορυφής της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής.

Η Κριστίν Λαγκάρντ λαμβάνει συνολικές αποδοχές που υπερβαίνουν κατά περισσότερο από 50% τον επίσημο μισθό της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Η επικεφαλής της νομισματικής αρχής της Ευρωζώνης εκτιμάται ότι κέρδισε συνολικά περίπου 726.000 ευρώ το 2024, ποσό κατά 56% υψηλότερο από τον «βασικό» μισθό των 466.000 ευρώ που δημοσιοποιεί η ΕΚΤ στην ετήσια έκθεσή της.

Πέρα από τον βασικό μισθό, η Λαγκάρντ φέρεται να λαμβάνει περίπου 135.000 ευρώ σε πρόσθετες παροχές για στέγαση και άλλες διευκολύνσεις, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση. Η ΕΚΤ δεν παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις πρόσθετες απολαβές των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ αμείβεται σχεδόν τετραπλάσια σε σχέση με τον πρόεδρο της Federal Reserve, Τζέι Πάουελ, του οποίου ο μισθός ανέρχεται σε 203.000 δολάρια (περίπου 172.720 ευρώ) και καθορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο ετήσιος βασικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι κατά 21% χαμηλότερος, γεγονός που καθιστά τη Λαγκάρντ τη υψηλότερα αμειβόμενη αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιορισμένη η δημοσιοποίηση στοιχείων για τις αποδοχές στην ΕΚΤ

Αν και οι αποδοχές της Λαγκάρντ υπολείπονται εκείνων των διευθυνόντων συμβούλων μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών, η ανάλυση των FT αναδεικνύει το πόσο περιορισμένη εξακολουθεί να είναι η δημοσιοποίηση στοιχείων για τις αποδοχές στην ΕΚΤ. Η κεντρική τράπεζα δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες με τις εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ, που υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη εικόνα των αποδοχών των στελεχών τους.

Επιπλέον, η Κριστίν Λαγκάρντ αποκομίζει περίπου 125.000 ευρώ ετησίως από τη συμμετοχή της στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), γνωστής ως «η τράπεζα των κεντρικών τραπεζών».

Οι συγκεκριμένες απολαβές δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, ενώ και η BIS δημοσιοποιεί μόνο το συνολικό ποσό των αμοιβών όλων των μελών του συμβουλίου της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζερόμ Πάουελ δεν πληρωνόταν για τον ρόλο του στη BIS, λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας που απαγορεύει στους αξιωματούχους να λαμβάνουν αποδοχές από μη αμερικανικούς φορείς.

Η θέση της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάλυση των Financial Times. Σε δήλωσή της ανέφερε ότι «ο μισθός του εκάστοτε προέδρου καθορίστηκε από επιτροπή αποδοχών και το διοικητικό συμβούλιο στην έναρξη λειτουργίας της ΕΚΤ το 1998». Όπως προστίθεται, «η μόνη αλλαγή στους μισθούς όλων των προέδρων από τότε είναι η ετήσια αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται σε όλο το προσωπικό».

Συνολικές απολαβές και συνταξιοδοτικές παροχές

Πέραν του ετήσιου μισθού της, η Λαγκάρντ ενδέχεται να λάβει πρόσθετες πληρωμές και μεταβατικές παροχές μετά τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, ανάλογα με τον επόμενο επαγγελματικό της ρόλο. Οι συνολικές απολαβές της για τα οκτώ χρόνια προεδρίας της στην ΕΚΤ ενδέχεται να φθάσουν έως τα 6,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 810.000 ευρώ ετησίως.

Μετά το 2030, η Κριστίν Λαγκάρντ εκτιμάται ότι θα λαμβάνει ετήσια σύνταξη περίπου 178.000 ευρώ από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Financial Times.