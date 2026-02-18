Η Ισπανία άνοιξε πρώτη την κούρσα διαδοχής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς οι πληροφορίες για ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ επιταχύνουν τις διεργασίες για την επόμενη ηγεσία της. Το Βερολίνο και το Παρίσι σταθμίζουν ήδη τις κινήσεις τους ενόψει των εξελίξεων.

Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης «θα εργαστεί ενεργά ώστε να διασφαλίσει ότι θα έχει μια ισχυρή και ουσιαστική θέση» στην ΕΚΤ, ανέφερε το υπουργείο Οικονομίας της χώρας, προσθέτοντας ότι η Μαδρίτη επιδιώκει «ηγετικό ρόλο στα κύρια οικονομικά θεσμικά όργανα της Ευρώπης».

Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των Financial Times, σύμφωνα με την οποία είναι πιθανό η Λαγκάρντ να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027.

«Η κούρσα ξεκίνησε», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο γύρω από τη διαδοχή.

Οι υποψήφιοι και οι ισορροπίες

Πρόσωπο που γνωρίζει τις προθέσεις της Λαγκάρντ, το οποίο επικαλούνται οι FT, ανέφερε ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ θέλει να δώσει τη δυνατότητα στον απερχόμενο πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να επιλέξουν νέο επικεφαλής πριν από τις γαλλικές εκλογές του επόμενου Απριλίου. Ωστόσο, δεν είναι σαφές το πότε θα γίνει η αποχώρηση.

Άλλος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η πρόωρη έξοδος της Λαγκάρντ έχει πλέον καταστεί «ημιεπίσημη» και ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι.

Η πιθανή αποχώρηση επιταχύνει τον επικείμενο ανασχηματισμό ηγεσίας στην ΕΚΤ, καθώς έως τα τέλη του 2027 αναμένεται να αλλάξουν χέρια τρεις από τις έξι κορυφαίες θέσεις. Οι θητείες του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν και της Ιζαμπέλ Σνάμπελ λήγουν το 2025.

Στα 28 χρόνια ιστορίας της ΕΚΤ, η Ισπανία δεν έχει αναλάβει ποτέ την κορυφαία θέση. Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, σήμερα γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία, θεωρείται από τους ισχυρότερους διεκδικητές και είχε βρεθεί πρώτος σε σχετική δημοσκόπηση των FT.

«Η Ισπανία είναι έτοιμη να παρουσιάσει τον πιο ισχυρό και τον πιο κατάλληλο υποψήφιο, εφόσον η διαδικασία επισπευσθεί», ανέφερε η κυβέρνηση χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα.

Τα φαβορί για την προεδρία

Ένας παράγοντας που ευνοεί τη Μαδρίτη είναι ότι από τον Ιούνιο του 2026 δεν θα εκπροσωπείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, καθώς λήγει η θητεία του αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος, τον οποίο θα διαδεχθεί ο Μπόρις Βούιτσιτς από την Κροατία.

Ο Ερνάντεθ ντε Κος περιγράφεται ως «πολύ καλός άνθρωπος» με μη δογματική προσέγγιση στη νομισματική πολιτική. «Αυτό που μετρά είναι ο χαρακτήρας, η ικανότητα και η προϊστορία, και ο Πάμπλο είναι εξαιρετικός υποψήφιος από κάθε άποψη», δήλωσε στους FT βετεράνος της κεντρικής τραπεζικής.

Κύριος αντίπαλός του θεωρείται ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, ο οποίος κατετάγη δεύτερος στη δημοσκόπηση των FT. Αν και αρχικά θεωρούνταν «γεράκι» της νομισματικής πολιτικής, στη συνέχεια στήριξε τα προγράμματα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ.

Η Λαγκάρντ έχει δημόσια εκφράσει τη στήριξή της στον Κνοτ, σημειώνοντας ότι «διαθέτει το πνευματικό βάθος, την αντοχή και είναι ικανός να συμπεριλαμβάνει τους ανθρώπους». Ωστόσο, είχε προσθέσει ότι «δεν είναι ο μόνος» που θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση.

Το γερμανικό και γαλλικό ενδιαφέρον

Ο πρόεδρος της Bundesbank Γιοάχιμ Νάγκελ και η Ιζαμπέλ Σνάμπελ έχουν ζητήσει τη στήριξη της γερμανικής κυβέρνησης, αν και οι πιθανότητες του Βερολίνου θεωρούνται περιορισμένες, δεδομένου ότι η προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέχεται επίσης από Γερμανίδα, την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης τόνισε ότι η χώρα είναι έτοιμη να στηρίξει υποψήφιο για την προεδρία, δίνοντας προτεραιότητα στη «σταθερότητα». Πηγή στο Βερολίνο εκτιμά ότι ο Κνοτ ευθυγραμμίζεται με τις γερμανικές δημοσιονομικές θέσεις.

Η Γερμανία ενδέχεται να στραφεί στη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, με φαβορί τον καθηγητή του Πρίνστον Μάρκους Μπρούννεμαϊερ. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να συγκρουστεί με τις φιλοδοξίες του Παρισιού, που φέρεται να στηρίζει γυναίκα υποψήφια όπως η Ελέν Ρεΐ, η Ανιές Μπενάσι-Κερέ ή η Λοράνς Μπουν.

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε ότι ο διορισμός του απερχόμενου διοικητή της Banque de France, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, θα μπορούσε να αποτρέψει έναν ευρύτερο ανασχηματισμό κορυφαίων θέσεων στην ΕΕ.

Η στάση της Λαγκάρντ

Ο Βιλερουά ντε Γκαλό δήλωσε στο γαλλικό Κοινοβούλιο ότι έχει ακούσει τις «φήμες» για αποχώρηση της Λαγκάρντ, επιμένοντας πως η όποια δική του απόφαση είναι προσωπική και όχι πολιτική.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ανέφερε στους FT ότι η Λαγκάρντ δεν έχει ενημερώσει το σώμα για ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρηση. Η ίδια, μέσω ανακοίνωσης της ΕΚΤ, δήλωσε ότι «δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με τη λήξη της θητείας της» και παραμένει «απολύτως προσηλωμένη στην αποστολή της».