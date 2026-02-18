Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), δεν έχει λάβει «καμιά απόφαση» σχετικά με πιθανή πρόωρη αποχώρησή της, σύμφωνα με εκπρόσωπο του θεσμού. Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από δημοσίευμα των Financial Times που έκανε λόγο για ενδεχόμενη έξοδό της πριν από τη λήξη της θητείας της το 2027.

«Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι πλήρως επικεντρωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμιά απόφαση αναφορικά με το τέλος της θητείας της», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Γαλλικό Πρακτορείο, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας.

Ως άμεση αντίδραση στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ κατέγραψε πτώση 0,16% το πρωί, διαμορφούμενο στο 1,18 δολάριο.

Το δημοσίευμα των Financial Times

Οι Financial Times, επικαλούμενοι μία ανώνυμη πηγή που φέρεται να γνωρίζει τις προθέσεις της Λαγκάρντ, υποστηρίζουν ότι η επικεφαλής της ΕΚΤ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η αποχώρηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027.

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανέλαβε την προεδρία της ΕΚΤ τον Νοέμβριο του 2019, έχοντας προηγουμένως διατελέσει επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Όπως αναφέρουν οι FT, επιθυμεί να δώσει στους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας τη δυνατότητα να καταλήξουν σε κοινή απόφαση για τον διάδοχό της στην ηγεσία του θεσμού.

Πολιτικές ισορροπίες στη Γαλλία

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία, φέρεται να επιθυμεί να έχει λόγο στην επιλογή του μελλοντικού προέδρου της ΕΚΤ, σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN), Μαρίν Λεπέν, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών. Αν δεν μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα λόγω της δικαστικής της καταδίκης, ενδέχεται να την αντικαταστήσει ο προστατευόμενός της Ζορντάν Μπαρντελά.

Και οι δύο πολιτικοί είναι γνωστοί για τις ευρωσκεπτικιστικές τους θέσεις, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.