Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που διεξήχθησαν στη Γενεύη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίστηκαν «δύσκολες αλλά σημαντικές», σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δήλωσή του, ο Κιρίλο Μπουντάνοφ ανέφερε ότι «ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ολοκληρώθηκε» και τόνισε πως οι συζητήσεις υπήρξαν απαιτητικές αλλά καθοριστικές για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram, ο Μπουντάνοφ δημοσίευσε φωτογραφία των Ουκρανών διαπραγματευτών, σημειώνοντας: «Μαζί με την ομάδα μας, ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον».