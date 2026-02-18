Η βρετανική αστυνομία απηύθυνε σήμερα δημόσια έκκληση για μάρτυρες σχετικά με κατηγορίες που αφορούν παράνομη διακίνηση ανθρώπων και σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος ανήλικης τη δεκαετία του 1990, στο πλαίσιο ερευνών που συνδέονται με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας του Σάρεϊ, στη νοτιοανατολική Αγγλία, οι αρχές «έλαβαν γνώση» επεξεργασμένης έκθεσης του FBI, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για «εμπορία ανθρώπων και σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον ενός ανήλικου» παιδιού την περίοδο 1994-1996, στο χωριό Βιρτζίνια Ουότερ.

Η αστυνομία κάλεσε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές, επισημαίνοντας ότι δεν έχει «βρει κανένα ίχνος αυτών των κατηγοριών» στα δικά της αρχεία, λόγω περιορισμένων δεδομένων. Δεν έγινε αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα.

Ωστόσο, το όνομα του πρίγκιπα Άντριου, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, καθώς και της συντρόφου και συνεργού του Έπστιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, φέρεται να περιλαμβάνεται στην έκθεση, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι κατηγορίες προέρχονται από ανώνυμο μάρτυρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι μια γυναίκα δέθηκε σε τραπέζι και «βασανίστηκε με ηλεκτροσόκ», ενώ ο πρίγκιπας Άντριου και άλλοι άνδρες παρακολουθούσαν τις σκηνές.

Νέες αποκαλύψεις και συνέχιση των ερευνών

Η επίμαχη έκθεση δημοσιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της δημοσίευσης του πρώτου τόμου εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης — μια υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» διεθνώς.

Από τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από την Αμερικανίδα Βιρτζίνια Τζιουφρέ για σεξουαλικές επιθέσεις όταν εκείνη ήταν 17 ετών, αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι τον Οκτώβριο, λόγω των σχέσεών του με τον Αμερικανό χρηματιστή. Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία εις βάρος του. Η Τζιουφρέ αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025.

Στελέχη της βρετανικής αστυνομίας εξετάζουν τώρα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους νέους φακέλους Έπστιν και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν τη δημοσίευσή τους.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ, στην περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία Royal Lodge — στην οποία διέμενε για χρόνια ο πρώην πρίγκιπας — διερευνά καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Άντριου είχε συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με δεύτερη γυναίκα που είχε σταλεί από τον Έπστιν το 2010, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του φερόμενου θύματος.

Παράλληλα, άλλες αστυνομικές υπηρεσίες ερευνούν τον πιθανό ρόλο του Άντριου στην άφιξη πτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο που μετέφεραν γυναίκες τις οποίες έστελνε ο Έπστιν, καθώς και τη διαβίβαση απόρρητων πληροφοριών στον χρηματιστή, την περίοδο που ο Άντριου είχε καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου για το διεθνές εμπόριο.