Τραγωδία στην Καλιφόρνια, καθώς οκτώ σκιέρ εντοπίστηκαν νεκροί μετά τη φονική χιονοστιβάδα που σημειώθηκε την Τρίτη στο όρος Κασλ Πικ, στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοούμενου.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε συνολικά 15 σκιέρ, με έξι από αυτούς να διασώζονται λίγες ώρες αργότερα χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. Οι συνθήκες στο σημείο παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των συνεχιζόμενων χιονοπτώσεων.

Η σερίφης της κομητείας Νεβάδα, Σάναν Μουν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «οκτώ από τους υπόλοιπους εννέα σκιέρ βρέθηκαν νεκροί». Όπως πρόσθεσε, «αναζητείται ακόμη ένα μέλος της ομάδας, το τελευταίο, του οποίου η τύχη αγνοείται ακόμη».

Η Καλιφόρνια πλήττεται από την Κυριακή από ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, με έντονες βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και σφοδρές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά, που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αυξάνουν τον κίνδυνο νέων χιονοστιβάδων.