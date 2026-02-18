Η δίκη για τη δολοφονία Σαουδάραβα φοιτητή στο Κέιμπριτζ βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον 22χρονο Τσας Κόριγκαν να κατηγορείται για τη φονική επίθεση εναντίον του 20χρονου Μοχάμεντ Αλγκασμίμ έξω από πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, έπειτα από μεταμεσονύκτια συμπλοκή το περασμένο έτος.

Σύμφωνα με τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ο Κόριγκαν φαίνεται να βάζει το χέρι του στην τσέπη του σορτς του, όπου είχε κρυμμένο ένα μαχαίρι, το οποίο και χρησιμοποίησε για να τραυματίσει θανάσιμα τον Αλγκασίμ στον λαιμό. Ο φοιτητής κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο πέρα, προσπαθώντας να διαφύγει.

Ο Κόριγκαν, που δικάζεται για ανθρωποκτονία, έχει παραδεχθεί ότι προκάλεσε τον θάνατο του Αλγκασίμ, υποστηρίζοντας όμως πως ενήργησε σε αυτοάμυνα, καθώς φοβήθηκε ότι θα δεχόταν επίθεση.

Οι θέσεις της κατηγορούσας και της υπεράσπισης

Ανοίγοντας την υπόθεση, ο εισαγγελέας Νικόλας Χερν δήλωσε πως «ο Αλγκασίμ δεν απείλησε κανέναν ο κατηγορούμενος ήταν ο επιτιθέμενος», τονίζοντας ότι ο Κόριγκαν πλησίασε το θύμα έχοντας ήδη το μαχαίρι έτοιμο για χρήση.

«Πήρε συνειδητή απόφαση να χρησιμοποιήσει το μαχαίρι για να τον μαχαιρώσει», πρόσθεσε ο Χερν, χαρακτηρίζοντας την πράξη «απρόκλητη και παράλογη βία».

Από την πλευρά της, η συνήγορος Τζέιν Όσμπορν KC υποστήριξε ότι ο πελάτης της «δεν είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει το μαχαίρι», αλλά το κρατούσε μόνο για να «φοβίσει έναν πιθανό επιτιθέμενο». Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο Κόριγκαν ήθελε απλώς να «εκφοβίσει και να τρομάξει, όχι να τραυματίσει», παραδεχόμενος ωστόσο ότι οι πράξεις του οδήγησαν, «δυστυχώς», στον θάνατο του Αλγκασίμ.

Η αναπαράσταση της επίθεσης

Το βίντεο δείχνει τον Κόριγκαν, φορώντας κίτρινο γιλέκο υψηλής ορατότητας, να πλησιάζει μια ομάδα ατόμων έξω από το κτήριο, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κέιμπριτζ. Ο Αλγκασίμ καθόταν σε χαμηλό τοιχίο, συζητώντας και γελώντας με φίλους του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν λίγα λόγια, ο Κόριγκαν απομακρύνθηκε, αλλά επέστρεψε όταν ο φοιτητής φέρεται να μουρμούρισε κάτι. Ο κατηγορούμενος τον πλησίασε φωνάζοντας «Τι είπες;» με επιθετικό τόνο, ενώ λίγο αργότερα έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη του.

Μάρτυρας ανέφερε ότι είδε τον Κόριγκαν να χτυπά τον Αλγκασίμ δυνατά στον λαιμό και τότε αντιλήφθηκε πως κρατούσε μαχαίρι. Ο δράστης φώναξε «Τι κάνεις, τι κάνεις;» προς έναν άλλον φοιτητή πριν τραπεί σε φυγή.

Μαρτυρίες για τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου

Η δίκη αποκάλυψε ότι ο Κόριγκαν είχε περάσει το βράδυ σε παμπ της περιοχής, όπου φέρεται να έδειξε το μαχαίρι σε θαμώνα, λέγοντάς του πως το είχε για «αυτοάμυνα», καθώς στο παρελθόν είχε δεχθεί πυροβολισμούς και μαχαιριές. Μάρτυρας τον περιέγραψε ως «υπερβολικά φιλικό», όχι όμως επιθετικό.

Φίλη του κατηγορουμένου, η Simona Miksykte, κατέθεσε ότι τον είδε νωρίτερα το ίδιο βράδυ και ότι «συμπεριφερόταν περίεργα, δεν ήταν ο εαυτός του». Ανέφερε επίσης πως γνώριζε ότι έκανε χρήση κοκαΐνης και πίστεψε ότι είχε πάρει ναρκωτικά εκείνη τη νύχτα, καθώς έδειχνε διαφορετικός από άλλες φορές που τον είχε δει μεθυσμένο.

Η στιγμή της σύλληψης

Φρουρός ασφαλείας που έσπευσε να βοηθήσει τον Αλγκασίμ περιέγραψε σκηνές πανικού, με φίλη του θύματος να βρίσκεται γονατιστή και να κλαίει. Λίγο αργότερα, ο Κόριγκαν τον έσπρωξε δυνατά και έτρεξε μακριά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος πέταξε το γιλέκο του σε κοντινό δρόμο πριν εξαφανιστεί.

Τέλος, ο Κόριγκαν συνελήφθη την επόμενη ημέρα στην πόλη και αρνήθηκε να δώσει κατάθεση στις αρχές. Η δίκη συνεχίζεται στο στο Ποινικό Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου (Cambridge Crown Court).

Πηγή:Daily Mail