Τραγωδία στην Ιταλία σημειώθηκε όταν ένας 52χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και μερικώς φαγωμένος από τα τρία πίτμπουλ του, μέσα στο διαμέρισμά του στο χωριό Ρίγκαλι, στην επαρχία της Περούτζια, στην κεντρική Ιταλία.

Η φρικτή ανακάλυψη έγινε ύστερα από ειδοποίηση της ανιψιάς του Σαλβατόρε Αλεγκρούτσι , η οποία κάλεσε την αστυνομία επειδή ο θείος της δεν απαντούσε στις κλήσεις και δεν άνοιγε την πόρτα. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν τον 52χρονο άψυχο στο πάτωμα, έχοντας δεχθεί επίθεση από τα ίδια του τα σκυλιά.

Κατά την είσοδο των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης, εντοπίστηκε έντονη δυσοσμία να προέρχεται από το εσωτερικό του διαμερίσματος, γεγονός που τους οδήγησε να παραβιάσουν την πόρτα. Ο Salvatore βρέθηκε νεκρός στο κεντρικό δωμάτιο του σπιτιού του, στο Ρίγκαλι, έναν οικισμό του Gualdo Tadino στην επαρχία της Περούτζια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών

Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις των ιταλικών αρχών, ο 52χρονος φέρεται να πέθανε από φυσικά αίτια, πιθανότατα έπειτα από ξαφνική ασθένεια. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο θάνατός του είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από τον εντοπισμό του.

Τα τρία πίτμπουλ βρέθηκαν κλειδωμένα μέσα στο διαμέρισμα χωρίς τροφή και νερό. Είχαν επιτεθεί και φάει μερικώς το σώμα του ιδιοκτήτη τους. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι τα ζώα ήταν ιδιαίτερα ταραγμένα κατά την είσοδο των συνεργείων διάσωσης.

Η συνέχεια της έρευνας

Ο εφημερεύων γιατρός ενημέρωσε τον εισαγγελέα του δικαστηρίου της Περούτζια, ο οποίος διέταξε την πραγματοποίηση πλήρους νεκροψίας, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος του θανάτου.

Τα τρία σκυλιά κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν σε κυνοκομείο υπό την επίβλεψη της κτηνιατρικής υπηρεσίας της τοπικής υγειονομικής αρχής. Εκεί θα υποβληθούν σε υγειονομικές και δικαστικές εξετάσεις.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Σαλβατόρε ζούσε μόνος του στο συγκρότημα διαμερισμάτων και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, μέχρι να ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα της νεκροτομής.