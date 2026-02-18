Ο Λευκός Οίκος διαμήνυσε ότι είναι «προς το συμφέρον» της Κούβας να προχωρήσει σύντομα σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς ωστόσο να ζητά την ανατροπή της κυβέρνησης του νησιού.

«Είναι ένα καθεστώς σε πτώση. Η χώρα τους καταρρέει και για αυτό πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον τους να κάνουν πολύ σημαντικές αλλαγές, πολύ σύντομα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Λέβιτ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να δουν ακμάζουσες και ευημερούσες δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο, ιδίως στο δυτικό ημισφαίριο. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν θα σχολιάσει πιθανές ενέργειες που ενδέχεται να αναληφθούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.