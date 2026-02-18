Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το πετρελαϊκό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κούβα, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον κουβανό υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με ρωσικές διπλωματικές πηγές, η Μόσχα σκοπεύει να αποστείλει πετρέλαιο στην Αβάνα το προσεχές διάστημα, «ως ανθρωπιστική βοήθεια», προκειμένου να στηρίξει τη νησιωτική χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις εξαιτίας των αμερικανικών πιέσεων.

«Πρόκειται για μια ειδική περίοδο, με νέες κυρώσεις. Γνωρίζετε πώς νιώθουμε για όλο αυτό», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Το θεωρούμε απαράδεκτο», πρόσθεσε ο ρώσος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Μόσχας προς την Αβάνα.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ ενημέρωσε τον κουβανό ομόλογό του πως η Μόσχα έχει καλέσει την Ουάσινγκτον να αποφύγει την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού της Κούβας, επισημαίνοντας την ανάγκη διαλόγου και αποκλιμάκωσης της έντασης.

Δραματική μείωση στις προμήθειες πετρελαίου

Ο εφοδιασμός της Κούβας με πετρέλαιο έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους δύο μήνες. Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα διέκοψε στα μέσα Δεκεμβρίου τις παραδόσεις πετρελαίου, στερώντας από την Κούβα τον επί δεκαετίες βασικό της προμηθευτή.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε την αναστολή των δικών της παραδόσεων, μετά τις αμερικανικές απειλές για επιβολή τελωνειακών δασμών σε χώρες που προμηθεύουν το νησί. Έτσι, το μεγαλύτερο νησί της Καραϊβικής, με πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμυρίων κατοίκων, αντιμετωπίζει πλέον οξύ ενεργειακό πρόβλημα.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επανειλημμένα ζητήσει την άρση του αμερικανικού εμπάργκο, ενώ Μεξικό και Βενεζουέλα προειδοποιούν ότι η συνέχιση της διακοπής ανεφοδιασμού θα έχει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες για τον κουβανικό λαό.