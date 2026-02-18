Ο Τομ Νούναν, ο ηθοποιός που είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «ο τέλειος κακός» χάρη στην εμβληματική του εμφάνιση στην ταινία «Robocop 2», πέθανε ήσυχα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Εκτός από τον ρόλο του Cain / RoboCain, ο Νούναν έγινε ευρύτερα γνωστός για την ερμηνεία του ως Francis Dollarhyde στο Manhunter, όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο ανατριχιαστικούς «κακούς» του κινηματογράφου.

«Ο αγαπητός μου φίλος και συμπρωταγωνιστής μου, ο Tom Noonan, έφυγε ήσυχα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2026. Εύχομαι η κληρονομιά του να συνεχίσει να λάμπει», έγραψε σε ανάρτησή της η συμπρωταγωνίστριά του Κάρεν Σίλας, αποχαιρετώντας τον με συγκινητικά λόγια.

Επίσης, ο Νούναν ξεκίνησε την καριέρα του το 1980, εξασφαλίζοντας μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως το Heaven’s Gate. Ο ρόλος που τον ανέδειξε ήρθε το 1986 με το Manhunter, πριν πρωταγωνιστήσει ως το Τέρας του Φρανκενστάιν στο The Monster Squad.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε παραγωγές όπως το The House of the Devil, το Heat δίπλα στους Ρόμπερτ ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο και Βαλ Κίλμερ, καθώς και στο Last Action Hero. Είχε επίσης συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις σε σειρές όπως τα X-Files και CSI.