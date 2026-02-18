Ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύτηκε την περασμένη εβδομάδα ύστερα από πυρετό και πόνους στην κοιλιά, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.

Αρχικά διαγνώστηκε με γρίπη Α, ωστόσο οι περαιτέρω εξετάσεις αποκάλυψαν την ύπαρξη λίθων στη χολή. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει πλέον επιστρέψει στο σπίτι του και αναρρώνει ομαλά.

Επιστροφή στις εμφανίσεις στην Ακτή Πειραιώς

Μετά την περιπέτεια της υγείας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επανέλθει στις βραδινές εμφανίσεις του αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στην Ακτή Πειραιώς, όπου οι παραστάσεις του παραμένουν sold out από την αρχή της χρονιάς.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης προετοιμάζει την κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δηλώσεις του γιατρού του

Για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ALPHA ο γιατρός και κουμπάρος του, Χρήστος Ζαφειρίου.

«Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξιτήριο. Το Σάββατο έγινε, αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη, όπως λέγεται, και πήγαν όλα άριστα. Περίπου μία εβδομάδα ανάρρωση και τώρα είναι και θέμα του ίδιου. Ο ίδιος θέλει να πάει την Πέμπτη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά θα δούμε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης τις τελευταίες ημέρες δεν έχει επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειάς του, καθώς επικεντρώνεται στην πλήρη ανάρρωσή του πριν την επιστροφή του στη σκηνή.