Σε επιτυχή επέμβαση στη χολή υποβλήθηκε σήμερα Σάββατο ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται από την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, αναμένεται να πάρει εξιτήριο νωρίτερα από το αναμενόμενο, ακόμα και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του.

Κατά τις ίδιες πηγές οΓιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε το πρωί και την πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο, μετά το χειρουργείο του. Ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, τον επισκέφθηκε και μίλησε μαζί του.

Ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε την Παρασκευή αποκλειστικά στο Live News για την κατάσταση της υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ο καλλιτέχνης εισήχθη αρχικά με γρίπη τύπου Α. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν χολολιθίαση – πέτρες στη χολή – που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Όπως ανέφερε ο θεράπων ιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι σε καλή κατάσταση και το χειρουργείο είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο. Η επέμβαση είναι λαπαροσκοπική και περιλαμβάνει αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, μια διαδικασία ρουτίνας και χαμηλής επικινδυνότητας. Η αποθεραπεία του αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Τα συμπτώματα της γρίπης υποχώρησαν μέσα στο πρώτο 24ωρο, ωστόσο ο τραγουδιστής συνέχιζε να αισθάνεται κοιλιακό άλγος. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς σε περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος αποκάλυψε το πρόβλημα στη χολή. Σύμφωνα με τον γιατρό, οι πέτρες προϋπήρχαν και δεν δημιουργήθηκαν πρόσφατα, ενώ το εύρημα χαρακτηρίζεται τυχαίο.

Παρά τη νοσηλεία του, ο καλλιτέχνης διατηρεί καλή ψυχολογική διάθεση και συνεργάζεται πλήρως με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ζήτησε άδεια να εμφανιστεί στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά, όμως οι γιατροί δεν του το επέτρεψαν, συστήνοντάς του ξεκούραση.