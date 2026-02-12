Σε χειρουργική επέμβαση πρόκειται να υποβληθεί το Σάββατο (14/2) ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται από την Τρίτη (10/2) στο ιδιωτικό θεραπευτήριο Metropolitan. Ο γνωστός τραγουδιστής εισήχθη με πυρετό και έντονο κοιλιακό πόνο, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να προχωρήσουν σε περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Metropolitan Hospital, ο καλλιτέχνης θα χειρουργηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου για πέτρα στη χολή, μετά τη διάγνωση χολολιθίασης. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ η επέμβαση θεωρείται προγραμματισμένη και όχι επείγουσα.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση του θεραπευτηρίου, «ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026». Την ανακοίνωση υπογράφει ο θεράπων ιατρός, κ. Χρήστος Ζαφειρίου.

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης που βρισκόταν στο σπίτι του στα Νότια Προάστια, επικοινώνησε με φιλικά πρόσωπα και τον προσωπικό του γιατρό. Εκείνος του συνέστησε να μεταβεί άμεσα σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε το πρόβλημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έξω από το δωμάτιο του δημοφιλούς καλλιτέχνη υπάρχει σε 24ωρη βάση φύλακας ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητά του και να αποφευχθούν ενοχλήσεις από θαυμαστές ή άλλους ασθενείς.