Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει νοσηλευόμενος σε ιδιωτική κλινική για δεύτερο 24ωρο, λόγω πυρετού και έντονου πόνου στο στομάχι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή παρακολουθείται στενά και δεν αναμένεται να λάβει εξιτήριο ούτε σήμερα.

Πριν αποφασιστεί η έξοδός του από την κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα υποβληθεί σε νέο κύκλο ιατρικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το δωμάτιο του δημοφιλούς καλλιτέχνη βρίσκεται σε 24ωρη βάση φύλακας ασφαλείας. Η παρουσία του έχει στόχο τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας του τραγουδιστή και την αποτροπή πιθανών ενοχλήσεων από θαυμαστές ή άλλους ασθενείς.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο σπίτι του, στα Νότια Προάστια, όταν ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα, αλλά και τον προσωπικό του γιατρό που του συνέστησε να επισκεφθεί νοσοκομείο. Ο καλλιτέχνης το έκανε και οι εξετάσεις έδειξαν όπως αναμενόταν, το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός καλλιτέχνης αντιμετωπίζει μια ιογενή λοίμωξη για την οποία λαμβάνει ήδη φαρμακευτική αγωγή. Ο ίδιος παραμένει σε άριστη ψυχολογική κατάσταση και έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται το εξιτήριο και το επόμενο ραντεβού με τους θαυμαστές του, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας που εμφανίζεται.

Όλα αυτά ένα και πλέον μήνα μετά την καταγγελία του τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου σε βάρος του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν δέχεται ούτε λέξη από τα όσα περιγράφει ο 21χρονος μουσικός. Επιμένει πως ο νεαρός έγινε πιόνι στα χέρια ενός επιχειρηματία, με τον οποίο παλαιότερα είχαν συνεργαστεί και πλέον βρίσκονται σε αντιπαράθεση.

Μετά την πολυσυζητημένη διαμάχη με την οικογένειά του, τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο το περασμένο καλοκαίρι και την ολομέτωπη επίθεση του νεαρού μουσικού ήρθε να διαδεχτεί τώρα ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας.