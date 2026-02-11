Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας (10/2/26) ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από αιφνίδια αδιαθεσία, σύμφωνα με το newsit.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια όταν παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιά και υψηλό πυρετό. Άμεσα επικοινώνησε με φιλικά του πρόσωπα και τον προσωπικό του γιατρό, οι οποίοι συνέστησαν τη μεταφορά του σε ιδιωτική κλινική για περαιτέρω έλεγχο.

Από την πρώτη στιγμή υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αδιαθεσίας του, ενώ δεν αποκλείεται να παραμείνει νοσηλευόμενος και σήμερα για προληπτικούς λόγους.

Πηγές από το ιατρικό του περιβάλλον αναφέρουν ότι βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με τον ίδιο να υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι η εισαγωγή του έγινε χωρίς τη δική του συγκατάθεση και να αποδίδει ευθύνες σε μέλη της οικογένειάς του. Λίγες μέρες μετά ο τραγουδιστής πήρες εξιτήριο.

Τον Δεκέμβριο ο τραγουδιστής βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο ύστερα από καταγγελία νεαρού τραγουδιστή που τον κατηγορούσε για σεξουαλική παρενόχληση σε εργασιακό περιβάλλον, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.