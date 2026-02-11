Η είδηση της αιφνίδιας εισαγωγής του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, προκάλεσε ανησυχία σε φίλους, συγγενείς κι θαυμαστές του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε πυρετό το απόγευμα της Τρίτης κι άρχισε να αισθάνεται έντονους πόνους στην κοιλιά. Οι γιατροί που τον εξέτασαν εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

Όλα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο σπίτι του, στα Νότια Προάστια, όταν ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα, αλλά και τον προσωπικό του γιατρό που του συνέστησε να επισκεφθεί νοσοκομείο. Ο καλλιτέχνης το έκανε και οι εξετάσεις έδειξαν όπως αναμενόταν, το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός καλλιτέχνης αντιμετωπίζει μια ιογενή λοίμωξη που ήδη λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Ο ίδιος παραμένει σε άριστη ψυχολογική κατάσταση και έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται το εξιτήριο και το επόμενο ραντεβού με τους θαυμαστές του, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας που εμφανίζεται.

Η καταγγελία του νεαρού μουσικού

Όλα αυτά ένα και πλέον μήνα μετά την καταγγελία του τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου σε βάρος του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν δέχεται ούτε λέξη από τα όσα περιγράφει ο 21χρονος μουσικός. Επιμένει πως ο νεαρός έγινε πιόνι στα χέρια ενός επιχειρηματία, με τον οποίο παλαιότερα είχαν συνεργαστεί και πλέον βρίσκονται σε αντιπαράθεση.

Ο νεαρός μουσικός καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη (κάρτα) για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο. Όλα αυτά, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν την περασμένη Άνοιξη.

Μετά την πολυσυζητημένη διαμάχη με την οικογένειά του, τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο το περασμένο καλοκαίρι και την ολομέτωπη επίθεση του νεαρού μουσικού ήρθε να διαδεχτεί τώρα, ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας.

Τέλος, ο Γιώργος Μαζωνάκης αισιοδοξεί πως ακόμα και αύριο θα πάρει εξιτήριο και θα επιστρέψει στο σπίτι του. Και σε αυτή την περιπέτεια, δέχεται εκατοντάδες μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης από θαυμαστές του, που τον στηρίζουν διαχρονικά.