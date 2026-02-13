Ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε αποκλειστικά στο Live News για την κατάσταση της υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος νοσηλεύεται από την Τρίτη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Ο καλλιτέχνης εισήχθη αρχικά με γρίπη τύπου Α. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν χολολιθίαση – πέτρες στη χολή – που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Όπως ανέφερε ο θεράπων ιατρός του, Χρήστος Ζαφειρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι σε καλή κατάσταση και το χειρουργείο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο. Η επέμβαση θα γίνει λαπαροσκοπικά και περιλαμβάνει αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, μια διαδικασία ρουτίνας και χαμηλής επικινδυνότητας. Η αποθεραπεία του αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Τα συμπτώματα της γρίπης υποχώρησαν μέσα στο πρώτο 24ωρο, ωστόσο ο τραγουδιστής συνέχιζε να αισθάνεται κοιλιακό άλγος. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς σε περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος αποκάλυψε το πρόβλημα στη χολή. Σύμφωνα με τον γιατρό, οι πέτρες προϋπήρχαν και δεν δημιουργήθηκαν πρόσφατα, ενώ το εύρημα χαρακτηρίζεται τυχαίο.

Παρά τη νοσηλεία του, ο καλλιτέχνης διατηρεί καλή ψυχολογική διάθεση και συνεργάζεται πλήρως με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ζήτησε άδεια να εμφανιστεί στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά, όμως οι γιατροί δεν του το επέτρεψαν, συστήνοντάς του ξεκούραση.

Όσον αφορά τις οικογενειακές του σχέσεις, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι είχε νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο, ενώ είχαν προηγηθεί δημόσιες τοποθετήσεις του που προκάλεσαν ένταση στο οικογενειακό του περιβάλλον. Σύμφωνα με πηγές, μέλη της οικογένειάς του επιθυμούν επικοινωνία, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια κίνηση προσέγγισης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο και στενούς φίλους του, οι οποίοι του συμπαραστέκονται. Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ενώ ο ίδιος αισιοδοξεί ότι σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι του και, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα επανέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις την επόμενη εβδομάδα.

Στο μεταξύ, δέχεται πλήθος μηνυμάτων αγάπης και στήριξης από θαυμαστές και ανθρώπους που τον ακολουθούν διαχρονικά.