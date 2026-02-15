Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε το πρωί της Κυριακής (15-02-2026) εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύτηκε από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tlife.gr, το εξιτήριο στον ερμηνευτή δόθηκε στις 11.30 το πρωί και ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε σπίτι του, στα Νότια Προάστια.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, παραμένει σε καλή ψυχολογική κατάσταση, είναι χαρούμενος που άφησε πίσω τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο και συνεχίζει να έχει διαρκώς στο πλευρό του, ορισμένους από τους ανθρώπους που θεωρεί «δικούς του».

Ο τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α στο ιδιωτικό θεραπευτήριο αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή. Η επέμβαση ήταν λαπαροσκοπική μια διαδικασία ρουτίνας και χαμηλής επικινδυνότητας.

Τα συμπτώματα της γρίπης υποχώρησαν μέσα στο πρώτο 24ωρο, ωστόσο ο τραγουδιστής συνέχιζε να αισθάνεται κοιλιακό άλγος. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς σε περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος αποκάλυψε το πρόβλημα στη χολή. Σύμφωνα με τον γιατρό, οι πέτρες προϋπήρχαν και δεν δημιουργήθηκαν πρόσφατα, ενώ το εύρημα χαρακτηρίζεται τυχαίο.

Παρά τη νοσηλεία του, ο καλλιτέχνης διατηρoύσε καλή ψυχολογική διάθεση και συνεργαζόταν πλήρως με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ζήτησε άδεια να εμφανιστεί στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά, όμως οι γιατροί δεν του το επέτρεψαν, συστήνοντάς του ξεκούραση.