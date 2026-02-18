Με μια απόφαση-σταθμό που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (761/Β/16.02.2026), η Πολιτεία θέτει τέλος στην ταλαιπωρία και το επιπλέον κόστος που επωμίζονταν μέχρι σήμερα τα άτομα με αναπηρία για τη χρήση βασικών τηλεπικοινωνιακών αγαθών. Με “ταβάνι” τα 70 ευρώ για smartphones ειδικών προδιαγραφών και ψηφιακή ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου, η χώρα εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθιστώντας την τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους, χωρίς γραφειοκρατικά προσκόμματα.

Φθηνά Smartphones και εξειδικευμένος εξοπλισμός

​Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά την αγορά συσκευών. Οι πάροχοι υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν τουλάχιστον έναν τύπο smartphone με κόστος έως 70€ για δικαιούχους με αναπηρία άνω του 67%. Οι συσκευές αυτές πρέπει να διαθέτουν ειδικές προδιαγραφές, όπως αναγνώστες οθόνης για τυφλούς, ενίσχυση ήχου έως 50dB για βαρήκοους, μεγάλα πλήκτρα και δυνατότητα δόνησης/οπτικών σημάτων. ​Ο βοηθητικός εξοπλισμός (Bluetooth, ακουστικά, συστήματα AAC) θα διατίθεται πλέον σε τιμή κόστους.

Τέλος στην αναμονή και τις δυσκολίες στην εξυπηρέτηση

​Η απόφαση βάζει τέλος στην ταλαιπωρία της επικοινωνίας με τα τμήματα εξυπηρέτησης και βλαβών:

​Απόλυτη Προτεραιότητα: Τα ΑμεΑ θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα τόσο στα τηλεφωνικά κέντρα όσο και στην αποκατάσταση τεχνικών βλαβών.

Τα ΑμεΑ θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα τόσο στα τηλεφωνικά κέντρα όσο και στην αποκατάσταση τεχνικών βλαβών. ​Εναλλακτικοί Τρόποι Επικοινωνίας: Η επικοινωνία με τον πάροχο θα μπορεί να γίνεται μέσω βιντεοκλήσης στη νοηματική, μέσω Real Time Text (RTT) ή αυτοματοποιημένης μετατροπής ομιλίας σε κείμενο.

Η επικοινωνία με τον πάροχο θα μπορεί να γίνεται μέσω βιντεοκλήσης στη νοηματική, μέσω Real Time Text (RTT) ή αυτοματοποιημένης μετατροπής ομιλίας σε κείμενο. ​Προσβάσιμοι Λογαριασμοί: Κατόπιν αιτήματος, ο λογαριασμός και το συμβόλαιο θα στέλνονται δωρεάν σε μορφή Braille ή σε ηχητικό αρχείο.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, οι πάροχοι καλούνται να παρέχουν συστήματα UPS (αδιάλειπτης παροχής ενέργειας) για να διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επικοινωνία του ατόμου (ειδικά σε έκτακτη ανάγκη) δεν θα διακοπεί. Παράλληλα, η χρήση δεδομένων για υπηρεσίες μεσολαβητικής αναμετάδοσης (για αναφορά βλαβών) θα γίνεται χωρίς χρέωση.

Ψηφιακή ταυτοποίηση και προστασία δεδομένων

Η γραφειοκρατία μειώνεται στο ελάχιστο, καθώς η επιβεβαίωση της ιδιότητας του δικαιούχου θα γίνεται πλέον ψηφιακά μέσω του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία. Παράλληλα, το ΦΕΚ προβλέπει αυστηρά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία των ευαίσθητων ιατρικών πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά για την παροχή των διευκολύνσεων.

Πότε τίθενται σε ισχύ;

Η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει σταδιακά για να επιτραπεί η τεχνική προσαρμογή των εταιρειών:

Σε 9 μήνες (Νοέμβριος 2026): Έναρξη της πλειονότητας των ρυθμίσεων (συσκευές, προτεραιότητα, UPS).

Σε 12 μήνες (Φεβρουάριος 2027): Πλήρης εφαρμογή για τις υπηρεσίες μετατροπής ομιλίας σε κείμενο και τη διασύνδεση με το Ψηφιακό Μητρώο.