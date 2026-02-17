Η αγορά γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής μπορεί να κοστίσει ακριβά, όμως για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ υπάρχει επιστροφή χρημάτων που συχνά μένει ανεκμετάλλευτη. Με μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς ουρές και επισκέψεις σε υπηρεσίες, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν έως 100 ευρώ αποζημίωση, αρκεί να γνωρίζουν τι δικαιούνται, κάθε πότε και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν.

Δείτε τι δικαιούστε, κάθε πότε και πώς θα κάνετε την αίτηση

Η αντικατάσταση των γυαλιών είναι δυνατή κάθε 4 έτη

Η αντικατάσταση των φακών επαφής είναι δυνατή ανά 2ετία

Δεν χορηγούνται συγχρόνως γυαλιά και φακοί επαφής

Σε παιδιά έως 12 ετών χορηγούνται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε 2 έτη

Το ποσό αποζημίωσης για γυαλιά είναι 100 ευρώ (κρύσταλλα και σκελετός)

Το ποσό αποζημίωσης για κάθε φακό επαφής είναι 25,00 Ευρώ

Γυαλιά για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας χορηγούνται σε ασφαλισμένους μόνο άνω των 40 ετών, στην περίπτωση που δεν έχει χορηγεί άλλο ζεύγος στο διάστημα της 4ετίας για την αντιμετώπιση διαφορετικής πάθησης.

Αποζημίωση γυαλιών οράσεως: Βήμα-βήμα για να λάβετε την αποζημίωση

Θα χρειαστείτε:

τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet από το άτομο που έχει γραφεί η γνωμάτευση

τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

τον ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους

τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού & πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης που ταυτοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε

όπου είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος)

έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος

Βήμα-βήμα για να λάβετε την αποζημίωση

1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα ΕΟΠΥΥ-https://eopyy.gov.gr/

2. Επιλέξτε «φάκελος ασφάλισης υγείας».

3. Εισάγετε κωδικούς taxisnet. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη.

4. Εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας και πατήστε «Είσοδος».

5. Επιλέξτε «Ατομικά Αιτήματα Παροχών».

6. Επιλέξτε «Υποβολή».

7. Επιλέξτε «Θέμα Αιτήματος» : « οπτικά» για αποζημίωση για γυαλιά οράσεως.

8. Καταχωρήστε τον ταχυδρομικό κώδικα «ΤΚ» της κατοικίας σας.

9. Καταχωρήστε στο πεδίο «αφορά» αν πρόκειται για έμμεσο η άμεσο μέλος και συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν «έμμεσο μέλος» εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και θα εμφανιστούν αυτόματα τα υπόλοιπα προσωπικά του στοιχεία. Μόνο στο πεδίο «στοιχεία δικαιούχου» εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου. Για ανήλικα προστατευόμενα μέλη κάνετε ότι για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

10. Στα στοιχεία επικοινωνίας σας καταχωρείτε το λογαριασμό email και το κινητό τηλέφωνο σας.

11. Στα στοιχεία δικαιούχου συμπληρώνετε τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και το λογαριασμό τράπεζας ΙΒΑΝ που επιθυμείτε να λάβετε το ποσό της αποζημίωσης. Στο πεδίο «Αιτούμενο ποσό» αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού (απόδειξη) που σας δόθηκε από το κατάστημά οπτικών.

12. Στα στοιχεία παραπεμπτικού/γνωμάτευσης βλέπετε τις διαθέσιμες Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ (Πίνακας «Διαθέσιμες»). Επιλέξτε τον αριθμό που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ, που σας χορήγησε οφθαλμίατρός και πατήστε το βελάκι για να την μεταφέρετε στον πίνακα «Επιλεγμένες».

13. Ανεβάστε πατώντας «+» «σκαναρισμένα» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται σε μορφή .pdf (απόδειξη πληρωμής, βεβαίωση του καταστήματος οπτικών, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε).

14. Πατάτε στα τετράγωνα κουμπιά ότι αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τηρείτε για 5 χρόνια τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ότι με ατομική σας ευθύνη τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι αληθή.

15. Πατήσετε «υποβολή αιτήματος» και περιμένετε να γίνει η επιβεβαίωση.

16. Προσοχή – Μετά την υποβολή του αιτήματος σημειώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου και αρμόδια ΠΕΔΥ ώστε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά και δεν λάβετε την αποζημίωση. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μπορεί να υπερβεί τους 2-3 μήνες.

ΑΔΕΔΥ: Ζητεί γυαλιά οράσεως κάθε δύο χρόνια

Την επαναφορά της χορήγησης γυαλιών οράσεως ανά δύο έτη και την αύξηση του ποσού κάλυψης στα 150 ευρώ ζητά με παρέμβασή της η ΑΔΕΔΥ. Η Εκτελεστική Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα τετραετής αναμονή πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες οφθαλμιατρικής περίθαλψης και την αύξηση του κόστους ζωής.

Η επιστολή της ΑΔΕΔΥ

Τα γυαλιά οράσεως (πρεσβυωπίας, μυωπίας, κλπ) αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την εργασία των εκπαιδευτικών και γενικότερα των δημοσίων υπαλλήλων. Η χορήγησή τους από το κράτος πρέπει να γίνεται δωρεάν. Άλλωστε, πρόκειται για δικά μας χρήματα, που κάθε μήνα ανελλιπώς, για δεκαετίες μας κρατούνται για την ασφάλισή μας.

Με βάση και την ΚΥΑ του 2011, προβλεπόταν η χορήγηση γυαλιών οράσεως ανά δύο χρόνια. Από το 2018 και μετά, με δύο διαδοχικές ΚΥΑ (το 2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το 2025 η κυβέρνηση της ΝΔ) αύξησαν το χρονικό όριο για τη χορήγηση γυαλιών οράσεως από τα δύο στα τέσσερα χρόνια! Είναι τουλάχιστον παράλογο και μόνο να σκεφτούμε ότι (α) ένα ζευγάρι γυαλιά που χρησιμοποιείται καθημερινά θα αντέξει αυτό το χρονικό διάστημα και (β) είναι αυτονόητο ότι, για παράδειγμα, ο βαθμός πρεσβυωπίας έχει ήδη αυξηθεί στο διάστημα της τετραετίας. Έτσι, τα ασφαλιστικά μας ταμεία, στην πραγματικότητα μας κλέβουν ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως κάθε τέσσερα χρόνια! Πρόκειται μια ακόμα κυνική, άνευ προηγουμένου ρύθμιση, η οποία πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένες και ασφαλισμένους, αδιαφορώντας για τις απαιτήσεις κάλυψης της οφθαλμιατρικής περίθαλψης.

Συγκεκριμένα:

Στην ΚΥΑ με αριθ.πρωτ.: Φ.90380/25916/3294/31.10.2011Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), στο άρθρο 15 προβλεπόταν ότι: «Στους ασφαλισμένους χορηγείται για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακοί επαφής ανά δύο έτη. Για δικαιούχους άνω των 40 ετών και εφόσον συντρέχει λόγος, δύο ζευγάρια, ένα μυωπίας, ένα πρεσβυωπίας ή ένα ζευγάρι διπλεστιακά ή πολυεστιακά ή πολυεστιακούς φακούς επαφής. Μέγιστη αποδιδόμενη τιμή για το πρώτο ζευγάρι ορίζεται το ποσό των 80 ευρώ, για το δεύτερο ζευγάρι το ποσό των 60 €, ενώ για τα πολυεστιακά το ποσό των 140 €. Στα παιδιά έως 12 ετών χορηγείται σκελετός με φακούς ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο (2) έτη. Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε περίπτωση ανέρχεται σε 100€ για φακούς ή γυαλιά.

Τα παραπάνω ποσά: αποδίδονται μετά από προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών (παραπεμπτικό -τιμολόγιο αγοράς) χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου».

Το έτος 2018, με την Κ.Υ.Α. αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/2018, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τροποποιεί την παραπάνω ΚΥΑ και στο άρθρο 55 προβλέπεται ότι: «Στους ασφαλισμένους χορηγούνται για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας, ένα ζεύγος γυαλιών (κάθε 4 χρόνια) ή φακοί επαφής (κάθε 2 χρόνια) τα οποία δύνανται να αντικατασταθούν, στον χρόνο που αναφέρεται ανωτέρω.

Σε παιδιά ως 12 ετών χορηγούνται γυαλιά ασφαλείας άθραυστα, κάθε 2 χρόνια. Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπείας, ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί γυαλιά σε ασφαλισμένους άνω των 40 ετών και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει άλλα γυαλιά σε διάστημα τετραετίας, για άλλη διαταραχή όρασης(…)Σε περίπτωση αποζημίωσης των δικαιούχων, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει για κάθε ζεύγος γυαλιών το ποσό των 100 ευρώ».

Τον Μάιο του 2025, η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4091/2025 – ΦΕΚ 2106/Β/2-5-2025, στο άρθρο 46, επαναλαμβάνει την ίδια δυσμενή διάταξη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ διεκδικεί:

Να επανέλθει η χορήγηση γυαλιών οράσεως στους/στις ασφαλισμένους/ες στα δύο έτη.

Να αναπροσαρμοστεί το ποσό κάλυψης με βάση την αύξηση των τιμών, στα 150 ευρώ για τους/τις ασφαλισμένους και επιπλέον στα 150 ευρώ για τα παιδιά τους.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ

