Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται οικονομική ενίσχυση έως 100 ευρώ για την αγορά γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής. Η αποζημίωση καταβάλλεται μία φορά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ενώ η διαδικασία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς επίσκεψη σε μονάδα του Οργανισμού.

Δείτε τι δικαιούστε, κάθε πότε και πώς θα κάνετε την αίτηση.

Η αντικατάσταση των γυαλιών είναι δυνατή κάθε 4 έτη

Η αντικατάσταση των φακών επαφής είναι δυνατή ανά 2ετία

Δεν χορηγούνται συγχρόνως γυαλιά και φακοί επαφής

Σε παιδιά έως 12 ετών χορηγούνται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε 2 έτη

Το ποσό αποζημίωσης για γυαλιά είναι 100 ευρώ (κρύσταλλα και σκελετός).

Το ποσό αποζημίωσης για κάθε φακό επαφής είναι 25,00 Ευρώ.

Γυαλιά για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας χορηγούνται σε ασφαλισμένους μόνο άνω των 40 ετών, στην περίπτωση που δεν έχει χορηγεί άλλο ζεύγος στο διάστημα της 4ετίας για την αντιμετώπιση διαφορετικής πάθησης.

Αποζημίωση γυαλιών οράσεως: Βήμα-βήμα για να λάβετε την αποζημίωση

Θα χρειαστείτε:

τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet από το άτομο που έχει γραφεί η γνωμάτευση

τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

τον ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους

τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού & πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης που ταυτοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε όπου είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος)

έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος

Βήμα-βήμα για να λάβετε την αποζημίωση

1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα ΕΟΠΥΥ-https://eopyy.gov.gr/

2. Επιλέξτε «φάκελος ασφάλισης υγείας».

3. Εισάγετε κωδικούς taxisnet. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη.

4. Εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας και πατήστε «Είσοδος».

5. Επιλέξτε «Ατομικά Αιτήματα Παροχών».

6. Επιλέξτε «Υποβολή».

7. Επιλέξτε «Θέμα Αιτήματος» : « οπτικά» για αποζημίωση για γυαλιά οράσεως.

8. Καταχωρήστε τον ταχυδρομικό κώδικα «ΤΚ» της κατοικίας σας.

9. Καταχωρήστε στο πεδίο «αφορά» αν πρόκειται για έμμεσο η άμεσο μέλος και συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν «έμμεσο μέλος» εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και θα εμφανιστούν αυτόματα τα υπόλοιπα προσωπικά του στοιχεία. Μόνο στο πεδίο «στοιχεία δικαιούχου» εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου. Για ανήλικα προστατευόμενα μέλη κάνετε ότι για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

10. Στα στοιχεία επικοινωνίας σας καταχωρείτε το λογαριασμό email και το κινητό τηλέφωνο σας.

11. Στα στοιχεία δικαιούχου συμπληρώνετε τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και το λογαριασμό τράπεζας ΙΒΑΝ που επιθυμείτε να λάβετε το ποσό της αποζημίωσης. Στο πεδίο «Αιτούμενο ποσό» αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού (απόδειξη) που σας δόθηκε από το κατάστημά οπτικών.

12. Στα στοιχεία παραπεμπτικού/γνωμάτευσης βλέπετε τις διαθέσιμες Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ (Πίνακας «Διαθέσιμες»). Επιλέξτε τον αριθμό που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ, που σας χορήγησε οφθαλμίατρός και πατήστε το βελάκι για να την μεταφέρετε στον πίνακα «Επιλεγμένες».

13. Ανεβάστε πατώντας «+» «σκαναρισμένα» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται σε μορφή .pdf (απόδειξη πληρωμής, βεβαίωση του καταστήματος οπτικών, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε).

14. Πατάτε στα τετράγωνα κουμπιά ότι αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τηρείτε για 5 χρόνια τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ότι με ατομική σας ευθύνη τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι αληθή.

15. Πατήσετε «υποβολή αιτήματος» και περιμένετε να γίνει η επιβεβαίωση.

16. Προσοχή – Μετά την υποβολή του αιτήματος σημειώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου και αρμόδια ΠΕΔΥ ώστε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά και δεν λάβετε την αποζημίωση. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μπορεί να υπερβεί τους 2-3 μήνες.