Η αποζημίωση για οπτικά είδη (γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής) από τον ΕΟΠΥΥ καθορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10040/17-03-2021 (ΦΕΚ 1066/Β/19-03-2021).

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι αιτήσεις αποζημίωσης για δαπάνες προμήθειας οπτικών υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Οι ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα του gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους ή του προστατευόμενου μέλους και καταχωρούν:

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή

Αριθμό κινητού τηλεφώνου

Έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), στον οποίο είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά χωρίς περαιτέρω ενέργεια από τον δικαιούχο. Η διαδικασία μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αποζημίωση οπτικών ειδών

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ:

Γυαλιά οράσεως: κάθε 4 χρόνια

Φακοί επαφής: κάθε 2 χρόνια

Παιδιά έως 12 ετών: άθραυστα γυαλιά ασφαλείας κάθε 2 χρόνια

Εάν έχει παρέλθει διετία από προηγούμενη παροχή πριν τα 12 έτη, η δαπάνη για νέα παροχή μπορεί να αποζημιωθεί μετά τα 12 έτη.

Ποσά και προϋποθέσεις αποζημίωσης

Είδος Ποσό Διαστήματα αντικατάστασης Γυαλιά οράσεως 100 € (σκελετός + φακοί) Κάθε 4 χρόνια Φακοί επαφής 25 € ανά τεμάχιο Κάθε 2 χρόνια Γυαλιά ασφαλείας για παιδιά ≤12 ετών 100 € Κάθε 2 χρόνια Γυαλιά για πρεσβυωπία Μόνο για άνω των 40 ετών, αν δεν έχει χορηγηθεί άλλο ζεύγος Κάθε 4 χρόνια

Δεν χορηγούνται ταυτόχρονα γυαλιά και φακοί επαφής.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Μετά την έκδοση της ηλεκτρονικής συνταγής και την προμήθεια των γυαλιών από κατάστημα οπτικών: