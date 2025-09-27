Η ιαπωνική θυγατρική του κινεζικού γίγαντα των smartphones, Xiaomi , πραγματοποίησε μια εκδήλωση παρουσίασης στην Akihabara του Τόκιο στις 26 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας το ηλεκτρικό όχημα υψηλής τεχνολογίας (EV), το SU7 Ultra , για πρώτη φορά στην Ιαπωνία, σύμφωνα με το Kyodo News .

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σχέδια για επέκταση του δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης Xiaomi, που ήδη πουλάνε smartphones, οικιακές συσκευές και έξυπνες συσκευές, σε μεγάλες ιαπωνικές πόλεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά αυτοκινήτου.

Ο Zheng Yan, Αντιπρόεδρος της Xiaomi Technology Japan, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι, παρόμοια με την προσέγγισή της στην Κίνα, η εταιρεία σχεδιάζει να πουλάει ηλεκτρικά οχήματα μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης smartphone στην Ιαπωνία.

Η εταιρεία ξεκίνησε την επιχείρηση ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα και ανακοίνωσε σχέδια για είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων το 2027.