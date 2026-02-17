Την επαναφορά της χορήγησης γυαλιών οράσεως ανά δύο έτη και την αύξηση του ποσού κάλυψης στα 150 ευρώ ζητά με παρέμβασή της η ΑΔΕΔΥ. Η Εκτελεστική Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα τετραετής αναμονή πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες οφθαλμιατρικής περίθαλψης και την αύξηση του κόστους ζωής.

Η επιστολή της ΑΔΕΔΥ

Τα γυαλιά οράσεως (πρεσβυωπίας, μυωπίας, κλπ) αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την εργασία των εκπαιδευτικών και γενικότερα των δημοσίων υπαλλήλων. Η χορήγησή τους από το κράτος πρέπει να γίνεται δωρεάν. Άλλωστε, πρόκειται για δικά μας χρήματα, που κάθε μήνα ανελλιπώς, για δεκαετίες μας κρατούνται για την ασφάλισή μας.

Με βάση και την ΚΥΑ του 2011, προβλεπόταν η χορήγηση γυαλιών οράσεως ανά δύο χρόνια. Από το 2018 και μετά, με δύο διαδοχικές ΚΥΑ (το 2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το 2025 η κυβέρνηση της ΝΔ) αύξησαν το χρονικό όριο για τη χορήγηση γυαλιών οράσεως από τα δύο στα τέσσερα χρόνια! Είναι τουλάχιστον παράλογο και μόνο να σκεφτούμε ότι (α) ένα ζευγάρι γυαλιά που χρησιμοποιείται καθημερινά θα αντέξει αυτό το χρονικό διάστημα και (β) είναι αυτονόητο ότι, για παράδειγμα, ο βαθμός πρεσβυωπίας έχει ήδη αυξηθεί στο διάστημα της τετραετίας. Έτσι, τα ασφαλιστικά μας ταμεία, στην πραγματικότητα μας κλέβουν ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως κάθε τέσσερα χρόνια! Πρόκειται μια ακόμα κυνική, άνευ προηγουμένου ρύθμιση, η οποία πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένες και ασφαλισμένους, αδιαφορώντας για τις απαιτήσεις κάλυψης της οφθαλμιατρικής περίθαλψης.

Συγκεκριμένα:

Στην ΚΥΑ με αριθ.πρωτ.: Φ.90380/25916/3294/31.10.2011Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), στο άρθρο 15 προβλεπόταν ότι: «Στους ασφαλισμένους χορηγείται για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακοί επαφής ανά δύο έτη. Για δικαιούχους άνω των 40 ετών και εφόσον συντρέχει λόγος, δύο ζευγάρια, ένα μυωπίας, ένα πρεσβυωπίας ή ένα ζευγάρι διπλεστιακά ή πολυεστιακά ή πολυεστιακούς φακούς επαφής. Μέγιστη αποδιδόμενη τιμή για το πρώτο ζευγάρι ορίζεται το ποσό των 80 ευρώ, για το δεύτερο ζευγάρι το ποσό των 60 €, ενώ για τα πολυεστιακά το ποσό των 140 €. Στα παιδιά έως 12 ετών χορηγείται σκελετός με φακούς ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο (2) έτη. Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε περίπτωση ανέρχεται σε 100€ για φακούς ή γυαλιά.

Τα παραπάνω ποσά: αποδίδονται μετά από προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών (παραπεμπτικό -τιμολόγιο αγοράς) χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου».

Το έτος 2018, με την Κ.Υ.Α. αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/2018, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τροποποιεί την παραπάνω ΚΥΑ και στο άρθρο 55 προβλέπεται ότι: «Στους ασφαλισμένους χορηγούνται για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας, ένα ζεύγος γυαλιών (κάθε 4 χρόνια) ή φακοί επαφής (κάθε 2 χρόνια) τα οποία δύνανται να αντικατασταθούν, στον χρόνο που αναφέρεται ανωτέρω.

Σε παιδιά ως 12 ετών χορηγούνται γυαλιά ασφαλείας άθραυστα, κάθε 2 χρόνια. Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπείας, ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί γυαλιά σε ασφαλισμένους άνω των 40 ετών και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει άλλα γυαλιά σε διάστημα τετραετίας, για άλλη διαταραχή όρασης(…)Σε περίπτωση αποζημίωσης των δικαιούχων, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει για κάθε ζεύγος γυαλιών το ποσό των 100 ευρώ».

Τον Μάιο του 2025, η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4091/2025 – ΦΕΚ 2106/Β/2-5-2025, στο άρθρο 46, επαναλαμβάνει την ίδια δυσμενή διάταξη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ διεκδικεί:

Να επανέλθει η χορήγηση γυαλιών οράσεως στους/στις ασφαλισμένους/ες στα δύο έτη.

Να αναπροσαρμοστεί το ποσό κάλυψης με βάση την αύξηση των τιμών, στα 150 ευρώ για τους/τις ασφαλισμένους και επιπλέον στα 150 ευρώ για τα παιδιά τους.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ

